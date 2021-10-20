وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة: للمرأة دور جوهري في بناء مستقبل ليبيا

لقاء المنقوش ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021. (وزارة الخارجية)

قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، ماري دي كارلو، إنها التقت الثلاثاء «مجموعة من نساء ليبيا الملهمات»، مشددة على أن «مشاركتهن الفعالة ومساهمتهن في بناء مستقبل ليبيا لها دور جوهري».

وأضافت «دي كارلو»، وفق بيان نشرته صفحة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على «فيسبوك»، أنها أجرت محادثات وصفتها بـ«الهامة» مع وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، حول مبادرة استقرار ليبيا.

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وأوضحت أنها أجرت لقاءً آخر مع رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري بشأن الانتخابات المقبلة. وأفاد المجلس في بيان بأن المشري قدم خلال اللقاء إحاطة عامة عن المشهد السياسي، وبيّنَ أن بنود الاتفاق السياسي تنص على أن المجلسين يجب أن يصوغا القوانين الانتخابية بشراكة على أن يصدرها مجلس النواب بالشكل المتوافق عليه.

وفي وقت سابق، الثلاثاء، أفادت وزارة الخارجية في بيان أن المنقوش «قدمت خلال هذا اللقاء لوكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، لمحة عن مضامين ومسارات مبادرة استقرار ليبيا، بجوانبها العسكرية- الأمنية، والاقتصادية».