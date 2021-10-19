1.79 مليار دولار إجمالي إيرادات النفط والغاز خلال سبتمبر

مقر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت).

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، تسجيل مبيعات النفط الخام والغاز والمكثفات والمنتجات النفطية والبتروكيماويات مستويات قياسية، خلال شهر سبتمبر للعام 2021، ليسجل إجمالي الإيراد الصافي من المبيعات النفطية مليارًا و796 مليون دولار.



وقالت المؤسسة، في بيان اليوم، إن المستويات القياسية التي سجلها صافي إيرادات شهر يونيو الماضي، من مبيعات النفط الخام والغاز والمكثفات والمنتجات النفطية والبتروكيماويات جاءت مدفوعة بطفرة في الأسعار حول العالم.



وتفصيليًّا، سجلت إيرادات النفط الخام مستوى 1.667 مليار دولار، يليها الغاز والمكثفات، التي وصلت إلى 92 مليون دولار. في حين حققت المؤسسة الوطنية للنفط صافي إيرادات للمنتجات النفطية 33 مليون دولار، ووصلت عوائد البتروكيماويات ثلاثة ملايين دولار، إضافة إلى خمسة ملايين يورو.

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وفي هذا الصدد، قال رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط، مصطفى صنع الله: «معدلات الإنتاج رائعة، وطفرة الأسعار علامة مهمة ومشجعة، نتوقع تقلصًا كبيرًا في العجز الذي عانته الميزانية العامة لأعوام مضت، ومتفائلين من أن الاستقرار المالي سيسهم في خلق بيئة استثمارية، خاصة في البنية التحتية لقطاع النفط الوطني».



يذكر أن إيرادات شهر سبتمبر لا تتضمن الإتاوات والضرائب، فضلاً عن أن شحنات من النفط الخام تم تحويلها إلى محطة أوباري يتم تحمليها على الشركة العامة للكهرباء، وسجلت قيمتها في شهر سبتمبر 23.9 مليون دولار دولار أميركي.

كما جرى تزويد شركة مليتة بكميات من النفط الخام لغرض توليد الطاقه الكهربائية قيمتها 3.263 مليون دولار، وتم تحمليها على الشركة ليصار إلى تسويتها لاحقًا.