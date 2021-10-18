عون: نسعى لتطوير حقول الغاز لزيادة الإنتاج وسد العجز

وزير النفط والغاز محمد عون خلال مشاركته في اجتماع اللجنة الأفريقية للطاقة، افتراضياً. (الوزارة)

شارك وزير النفط والغاز محمد عون في الاجتماع الافتراضي حول السياسات المعتمدة بشأن الغاز الطبيعي في أفريقيا الذي نظمته اللجنة الأفريقية للطاقة، اليوم الإثنين. وقال عون، في كلمته، إن قطاع النفط والغاز في ليبيا يسعى لتطوير حقول الغاز البرية والبحرية بهدف زيادة الإنتاج وسد العجز.

وأوضح أن أعمال التطوير هذه هدفها تزويد الغاز الطبيعي للمستهلكين، وكذلك تطوير قدرة شبكة نقل الغاز الطبيعي لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي في كل ربوع ليبيا.

- عون يتابع نشاط قطاع النفط في بلدية الرجبان

وأشار إلى الاهتمام بمحطات توليد الكهرباء وتصدير الفائض، بهدف التقليل من استخدام الوقود الأحفوري للمحافظة على البيئة.

وشدد على الالتزام الوطني للوزارة تجاه المحافظة على البيئة والمناخ، وحرصها تمامًا على تبني سياسة «صفر حرق الغاز» بهدف التقليل من حرق الغاز سعيًا للوصول للمرحلة الصفرية، والتأكيد على تطبيق برامج الإصحاح البيئي.

كما لفت إلى وضع خطة عمل للاستفادة من الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء في البلدان الأفريقية التي يفتقر سكانها إلى الكهرباء، فيما تقوم تلك البلدان بتصديره.