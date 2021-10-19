الانتخابات وعودة السفارة والشركات محور محادثات المشري والسفير الصيني لدى ليبيا

لقاء المشري والسفير الصيني في طرابلس، الثلاثاء 19 أكتوبر 2021. (المجلس الأعلى للدولة)

التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، اليوم الثلاثاء، سفير الصين لدى ليبيا، وانغ اتشيمين، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس؛ حيث ركزت محادثاتهما على ملفات الانتخابات وعودة السفارة والشركة الصينية إلى العمل في ليبيا.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة، إن لقاء المشري والسفير الصيني تطرق خلاله الطرفان إلى مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين وعودة السفارة والشركات الصينية إلى ليبيا.

- المشري يؤكد لكوبيش وماري ديكارلو سعي مجلس الدولة لـ«حلحلة الانسداد والوصول إلى انتخابات نزيهة»

- المشري يتفق مع مجلس «أعيان وحكماء ليبيا» على إجراء الانتخابات في موعدها بشرط

- المشري ينقل للسفير الألماني موقف مجلس الدولة من قانون الانتخابات

وأضاف المكتب الإعلامي أن اللقاء تطرق أيضًا إلى ملف الانتخابات والتأكيد على انعقادها في موعدها المحدد، وضرورة التوافق بشأن قوانين الانتخابات، بالإضافة إلى مناقشة مؤتمر دعم الاستقرار في ليبيا المزمع عقده يوم الخميس المقبل بمدينة طرابلس.

وفي وقت سابق اليوم، التقى المشري ونائباه مسعود عبيد وعمر بوشاح، ومقرر المجلس سعيد كلا، ورئيس لجنة قوانين الانتخابات، السنوسي القمي، مع وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، روزماري ديكارلو، ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش.

لقاء المشري والسفير الصيني في طرابلس، الثلاثاء 19 أكتوبر 2021. (المجلس الأعلى للدولة)