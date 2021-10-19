المشري يؤكد لكوبيش ودي كالو سعي مجلس الدولة لـ«حلحلة الانسداد والوصول إلى انتخابات نزيهة»

من اجتماع المشري وكوبيش ونائبة الأمين العام للأمم المتحدة، 19 أكتوبر 2021. (مجلس الدولة)

أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اليوم الثلاثاء، رغبة المجلس في إجراء الانتخابات في موعدها «دون التنازل عما هو حق له بنص الاتفاق السياسي وقرارات مجلس الأمن»، مشددا على «بذل مزيد الجهد لحلحلة الانسداد الحالي والوصول إلى انتخابات نزيهة وسليمة يقبل الجميع بنتائجها».



جاء ذلك خلال إحاطه قدمها المشري عن المشهد السياسي خلال لقاء مع نائبة الأمين العام للأمم المتحدة روز ماري دي كالو، ورئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش، بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة.



واتهم المشري خلال اللقاء، الذي حضره نائباه مسعود عبيد، وعمر بوشاح، ومقرر المجلس سعيد كلا، ورئيس لجنة قوانين الانتخابات السنوسي القمي، مجلس النواب بـ«مخالفة» الاتفاق السياسي بصياغته «منفردا» قوانين الانتخابات، وقال: «بنود الاتفاق السياسي تنص على أن المجلسين يجب أن يصوغا القوانين الانتخابية بشراكة على أن يصدرها مجلس النواب بالشكل المتوافق عليه».

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وأضاف: «هذا ما لم يلتزم به مجلس النواب حين أصدر القوانين بصورة أُحادية، وبصورة معيبة؛ لغرض عرقلة الانتخابات بصورة غير مباشرة».

وأشار البيان إلى أن المشري أوضخ خلال اللقاء ملاحظات المجلس الأعلى للدولة حول قوانين الانتخابات المتعلقة بالرئيس والبرلمان، وبيَّن رأي المجلس حول ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية.

وأمس الإثنين، اتفق المشري خلال لقائه مع رئيس المجلس الأعلى لـ«أعيان وحكماء ليبيا» علي جبودة، على ضرورة أن تجرى انتخابات 24 ديسمبر المقبل في موعدها بشرط «أن تكون على أساس دستوري سليم».

من اجتماع المشري وكوبيش ونائبة الأمين العام للأمم المتحدة، 19 أكتوبر 2021. (مجلس الدولة)

من اجتماع المشري وكوبيش ونائبة الأمين العام للأمم المتحدة، 19 أكتوبر 2021. (مجلس الدولة)

من اجتماع المشري وكوبيش ونائبة الأمين العام للأمم المتحدة، 19 أكتوبر 2021. (مجلس الدولة)