تعيين مجلس إدارة جديد للشركة القابضة للاتصالات برئاسة محمد بن عياد

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 17 أكتوبر 2021, 08:38 مساء
اجتماع الجمعية العمومية للشركة القابضة للاتصالات برئاسة الدبيبة، الأحد 17 أكتوبر 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)

قرَّرت الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة تعيين مجلس إدارة جديد للشركة برئاسة محمد بن عياد خلفًا للرئيس السابق فيصل قرقاب، وفق نص القرار رقم (4) لسنة 2021، الذي نشره المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، مساء اليوم الأحد.

ويضم مجلس الإدارة الجديد للشركة القابضة للاتصالات كلًا من محمد إبراهيم بن عياد رئيسًا، والأعضاء خالد المهدي العيساوي، خمني محمد امبارك، فتحي عيسى عبدالكريم، حسين محمود طويلب، فرج الصويعي السائح، ومحمد الأندلسي أبوبكر.

وعقدت الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات، ظهر اليوم الأحد، اجتماعها العادي الثاني لسنة 2021، بديوان مجلس الوزراء بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ووزير المالية خالد المبروك.

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وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية إن الاجتماع خُصِّص لمناقشة عدد من البنود المعتمدة بجدول الأعمال. وكان أهم البنود مناقشة تقرير نشاط الشركة عن الفترة الماضية، وتم إحالة عدد من الملاحظات بشأنها من حيث اعتماد الميزانية التقديرية وضرورة خلق فرص استثمارية جديدة.

وأضاف أن الاجتماع ناقش أيضًا «التقارير المنبثقة عن اللجان المشكلة من قبل الجمعية العمومية خلال اجتماعها الأول واعتماد توصياتها. كما تم الاتفاق على تشكيل مجلس إدارة جديد للشركة».

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