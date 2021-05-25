الدبيبة يناقش ميزانية الشركة القابضة للاتصالات ومبادراتها لتمكين الشباب

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 25 مايو 2021, 12:50 صباحا
اجتماع الدبيبة مع الجمعية العمومية للشركة القابضة للاتصالات. (حكومة الوحدة الوطنية)

اجتمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، الاثنين، مع الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة لمناقشة ميزانية الشركة للعام 2021 ومبادراتها لتمكين الشباب.

وقالت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس جرى خلاله مناقشة الصعوبات والمشاكل التي تعترض سير العمل بالشركة.

وأضافت إدارة التواصل والإعلام أن الاجتماع جرى خلاله «مناقشة ميزانية عام 2021، بالإضافة إلى طرح بعض المبادرات كجزء من المسؤولية الاجتماعية للشركة القابضة والشركات التابعة لها لخدمة وتمكين الشباب ودعم السوق المحلي».

اجتماع الدبيبة مع الجمعية العمومية للشركة القابضة للاتصالات. (حكومة الوحدة الوطنية)
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