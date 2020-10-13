المصادقة على القوائم المالية لأربع سنوات للشركة القابضة للاتصالات اعتمدها ديوان المحاسبة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 13 أكتوبر 2020, 05:31 مساء
اجتماع الجمعية العمومية للشركة القابضة للاتصالات. الثلاثاء 13 أكتوبر 2020. (حكومة الوفاق)

صادقت الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة على القوائم المالية للسنوات 2010، 2011، 2012، 2013 المعتمدة من ديوان المحاسبة، كما أوصت مجلس إدارة الشركة بإجراء مراجعة وتقييم لأداء الادارة التنفيذية للشركة وكذلك الشركات التابعة لها، بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

وعقدت الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة اجتماعها العادي الأول لسنة 2020 اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رئيس الجمعية العمومية للشركة، فائز السراج.

وحضر الاجتماع أعضاء الجمعية العمومية وهم بصفاتهم المفوضون بوزارات: التخطيط، الطاهر الجهيمي، والمالية، فرج بومطاري، والمواصلات، ميلاد معتوق، ووكيل وزارة الاقتصاد والصناعة، هاشم ضيف الله، ورئيس الهيئة العامة للاتصالات، سامي الفنطازي، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، وئام العبيدي، ورئيس مجلس إدارة شركة الإتصالات القابضة، فيصل القرقاب، والمدير العام لشركة الاتصالات القابضة، رجب بن رجب، ومدير الإدارة المالية بالشركة، مصطفى المزوغي، ومدير الإدارة القانونية، خالد زغينين، ومندوب عن ديوان المحاسبة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عبر صفحته على «فيسبوك» إن الاجتماع تناول تقريراً عن أداء قطاع الاتصالات خلال العام الحالي، إضافة إلى الموقفين المالي والإداري لشركات الاتصالات والمعلوماتية واعتماد مشروع الميزانية التقديرية للعام 2020.

اجتماع الجمعية العمومية للشركة القابضة للاتصالات. الثلاثاء 13 أكتوبر 2020. (حكومة الوفاق)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الإمارات تبدأ المرحلة الثالثة من تجارب اللقاح الروسي
عربى
البيت الأبيض يعلن نتيجة فحص «كورونا» للرئيس الأميركي.. وترامب يصف محتجين ...
دولى
وليامز: حوار تونس سيكون مفتوحًا أمام الليبيين الباحثين عن مصلحة «بلدهم» لا ...
ليبيا
مشاورات بين رئيسي الجزائر وتونس حول ترتيبات الحوار الليبي – الليبي
ليبيا
«الغارديان»: حل أزمة الصيادين الإيطاليين في بنغازي يتوقف على 4 ليبيين من لاعبي ...
ليبيا
فيديو دعائي لحملة ترامب الانتخابية يثير استياء فاوتشي
دولى
المؤتمر الشبابي في «تويوه» يطالب بإشراك الشباب والمرأة في الحوار السياسي ويطرح ...
ليبيا
تفاصيل هجوم استهدف مركزاً للشرطة جنوب باريس بـ«مفرقعات هاون» (فيديو)
دولى
البعثة الأممية تستأنف الحوار الليبي وتحدد محطاته ومعايير اختيار المشاركين
ليبيا
المنتخب الوطني يخسر مباراته الودية أمام جزر القمر
رياضة محلية
نادال يتفوق على ديوكوفيتش ويتوج بـ«رولان جاروس»
رياضة عالمية
بومبيو يتعهد بنشر رسائل هيلاري كلينتون قبل الانتخابات الأميركية تحت ضغط من ترامب
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«الصحة العالمية» تحذر الدول من اللجوء لاستراتيجية «مناعة القطيع» ضد كورونا