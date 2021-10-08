«القابضة للاتصالات» تقدم بياناتها المالية الموحدة لمكتب مراجعة الحسابات الليبي

خلال تسليم الشركة القابضة للاتصالات بياناتها المالية الموحدة لمكتب مراجعة الحسابات الليبي, 7 أكتوبر 2021. (القابضة للاتصالات)

قدمت شركة الشركة القابضة للاتصالات، بياناتها المالية الموحدة لمجموعتها للسنة المالية 2020، لمكتب مراجعة الحسابات الليبي.

وقالت الشركة في بيان أمس، إنها أول مؤسسة ليبية تقدم بياناتها للمكتب في «خطوة غير مسبوقة نحو الشفافية والالتزام بالمعايير الدولية»، فيما حضر تسليم البيانات المالية رئيس الشركة القابضة للاتصالات فيصل قرقاب، ومدير عام المراجعة والبنوك رافع محمد شاويش.

وبحسب البيان، يوضح الكشف عن البيانات المالية الوضع المالي للشركة وشركاتها الفرعية، وتفاصيل مالية شاملة بما في ذلك الأرباح والخسارة والتدفق النقدي لكل شركة، وقوائم مالية دقيقة.

فيما بلغت قيمة الأصول الصافية للشركة القابضة للاتصالات، نحو 17 مليار دينار، بزيادة 334%، مقارنة بسنة التأسيس 2007، التي بلغت نحو 3.9 مليار دينار، وارتفعت قيمة الأسهم الصافية في ديسمبر 2020، إلى 10 مليارات دينار، من نحو 1.9 مليار ليرة لبنانية في 2007 بزيادة 420%.

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وسجل النمو في دخل التشغيل زيادة 226%، وبلغ هامش الربح الصافي 73% في عام 2020، ومعدل العائد على الأصول 16.34%، وعائد الشركة على الأسهم (ROE) نحو 27 % في عام 2020.

ووصلت الأرباح للسهم في نهاية 2020 إلى 43 دينار للسهم الواحد، وهو أعلى معدل عائد تحقق منذ تأسيس الشركة عام 2006.