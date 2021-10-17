بني وليد تستعد للاحتفال بذكرى المولد النبوي

مستلزمات المولد النبوي بإحدى الأسوق في بني وليد. (الإنترنت)

يستعد أهالي مدينة بني وليد هذه الأيام لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف؛ حيث بدأ المواطنون بالنزول إلى الأسواق لمتابعة وشراء مستلزمات الاحتفال لإحياء المناسبة الدينية.

ويُحيّي أهالي مدينة بني وليد كباقي المدن هذه المناسبة للتعبير عن حبهم وارتباطهم بالنبي الكريم واتباعًا لنهجه.

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كما يحرص المواطنون على شراء الفوانيس والقناديل والدف والطبلة الصغيرة الخاصة بالأطفال لإدخال الفرحة والبهجة في قلوبهم في ذكرى مولد النبي الشريف.

وتستعد هذه الأيام مساجد المدينة لإحياء مولد الرسول الكريم بإلقاء حلقات الذكر والأناشيد في عدد من الزوايا الصوفية والمنارات في المدينة.

مستلزمات المولد النبوي بإحدى الأسوق في بني وليد. (الإنترنت)

مستلزمات المولد النبوي بإحدى الأسوق في بني وليد. (الإنترنت)

مستلزمات المولد النبوي بإحدى الأسوق في بني وليد. (الإنترنت)

مستلزمات المولد النبوي بإحدى الأسوق في بني وليد. (الإنترنت)

مستلزمات المولد النبوي بإحدى الأسوق في بني وليد. (الإنترنت)