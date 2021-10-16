«المركزي» في رسالة إلى المصارف: الثلاثاء عطلة رسمية

مقر المصرف المركزي في طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)

أكدت إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي، أن يوم الثلاثاء المقبل سيكون عطلة رسمية لمناسبة ذكرى المولد النبوي في المصارف المختلفة.

جاء ذلك في خطاب وجَّهه نائب مدير الإدارة لشؤون الرقابة الميدانية والسياسات والتشريعات صباح عمار المزوغي إلى المدراء العامين للمصارف، والمدير العام للشركة معاملات للخدمات المالية بتاريخ 14 أكتوبر.

وقرَّر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة الخميس الماضي أن تكون العطلة الرسمية لذكرى المولد النبوي للعام 2021 يوم الثلاثاء، وذلك في جميع المؤسسات والمرافق العامة.

وقالت الحكومة في بيان إنه من الضروري أن يراعى في العطلة، المؤسسات والمرافق ذات الخدمات الإنسانية والأمنية والتي سيعمل الموظفون بها في ذلك اليوم، مع حفظ حق العاملين بها في الحصول على مقابل عمل.