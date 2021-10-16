3 ملفات في مناقشات المنفي مع رئيس لجنة الدفاع بـ«النواب»

من لقاء المنفي في طبرق مع رئيس لجنة الدفاع بمجلس النواب، 16 أكتوبر 2021. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

ناقش رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، السبت، مع رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طلال ميهوب، «عددا من المواضيع ذات العلاقة بالأمن القومي، والدفاع».

وتطرق الاجتماع، الذي عُقد في طبرق حيث يتواجد المنفي في المدينة ضمن زيارة عمل بدأها الخميس الماضي إلى المنطقة الشرقية، إلى مناقشة ملف الانتخابات، والمصالحة، وملف توحيد المؤسسة العسكرية، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

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وأشار البيان إلى أن ميهوب اطلع المنفي على «جهود لجنته على صعيد ملف الدفاع والأمن القومي».

وتأتي زيارة المنفي إلى المنطقة الشرقية في وقت يشتكي فيه عدد من المسؤولين في المنطقة من تدني الخدمات وعدم إعطاء الحكومة الأولوية الكافية للمنطقة.

وفي وقت سابق اليوم، التقى المنفي، القائد العام المكلف لقوات القيادة العامة الفريق عبدالرازق الناظوري، وبحث معه مواصلة «العمل على توحيد المؤسسة العسكرية»، للمساهمة في إجراء الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وضمان نجاحها.