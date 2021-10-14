المنفي يصل طبرق لبدء جولة عمل في المنطقة الشرقية (صور)

المنفي خلال استقباله في مدينة طبرق، 14 أكتوبر 2021. (المجلس الرئاسي)

وصل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مساء اليوم الخميس، إلى مدينة طبرق في زيارة تستمر عدة أيام بالمنطقة الشرقية، يلتقي خلالها العديد من الفاعلين السياسيين والمحليين والاجتماعيين من مختلف المدن.

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واستقبل عدد من عمداء بلديات المنطقة الشرقية وضباط الجيش ولفيف من أعيان ومشايخ وحكماء مدينة طبرق المنفي، الذي تأتي زيارته في وقت يشتكي فيه عدد من المسؤولين في المنطقة الشرقية من تدني الخدمات وعدم إعطاء الحكومة الأولوية الكافية للمنطقة.

المنفي خلال استقباله في مدينة طبرق، 14 أكتوبر 2021. (المجلس الرئاسي)

المنفي خلال استقباله في مدينة طبرق، 14 أكتوبر 2021. (المجلس الرئاسي)

المنفي خلال استقباله في مدينة طبرق، 14 أكتوبر 2021. (المجلس الرئاسي)

المنفي خلال استقباله في مدينة طبرق، 14 أكتوبر 2021. (المجلس الرئاسي)

المنفي خلال استقباله في مدينة طبرق، 14 أكتوبر 2021. (المجلس الرئاسي)