ندوة حول «علاج الحالات الطارئة في أمراض القلب» بمركز بنغازي الطبي

ندوة حول «علاج الحالات الطارئة في أمراض القلب»، 14 أكتوبر 2021. (مركز بنغازي الطبي)

نظم مركز بنغازي الطبي، الخميس، ندوة علمية حول «علاج حالات الطوارئ في أمراض القلب»، تحت إشراف مكتب التدريب والتطوير والتعاون الفني بالمركز، استهدفت أطباء الطوارئ والقلب والامتياز وطلبة الطب.

وتحدث استشاري أمراض القلب والشرايين بمركز بنغازي الطبي زكي بالتمر، خلال الندوة، حول حالات الطوارئ في قسم أمراض القلب، مثل حالات هبوط عضلة القلب وارتفاع ضغط الدم، وحالات عدم انتظام النبض في القلب في حالات الطوارئ، بالإضافة لعلاج الجلطات القلبية أو الذبحة الصدرية في الطوارئ، كما تطرق لجميع الحالات المتعلقة بالقلب، وفق بيان للمركز اليوم.

ترأس الجلسة كل من الدكتور زكي بالتمر، والدكتور علي النيهوم، والقى المحاضرات الدكتورة هبة الهواري والأطباء عليا العمامي وأميرة الحاسى وعلي رجب الفيتوري.

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وأشار بالتمر في نهاية حديثه إلى أن الغرض من إقامة هذه الندوات العلمية، هو إعادة تحديث المعلومات حول حالات الطوارئ في هذه الأمراض، وتفادي الأخطاء التي تحدث في أقسام الطوارئ من بعض الأطباء الجدد.

ندوة حول «علاج الحالات الطارئة في أمراض القلب»، 14 أكتوبر 2021. (مركز بنغازي الطبي)

ندوة حول «علاج الحالات الطارئة في أمراض القلب»، 14 أكتوبر 2021. (مركز بنغازي الطبي)

ندوة حول «علاج الحالات الطارئة في أمراض القلب»، 14 أكتوبر 2021. (مركز بنغازي الطبي)