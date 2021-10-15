ندوة حول «علاج الحالات الطارئة في أمراض القلب» بمركز بنغازي الطبي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 15 أكتوبر 2021, 09:33 مساء
ندوة حول «علاج الحالات الطارئة في أمراض القلب»، 14 أكتوبر 2021. (مركز بنغازي الطبي)

نظم مركز بنغازي الطبي، الخميس، ندوة علمية حول «علاج حالات الطوارئ في أمراض القلب»، تحت إشراف مكتب التدريب والتطوير والتعاون الفني بالمركز، استهدفت أطباء الطوارئ والقلب والامتياز وطلبة الطب.

وتحدث استشاري أمراض القلب والشرايين بمركز بنغازي الطبي زكي بالتمر، خلال الندوة، حول حالات الطوارئ في قسم أمراض القلب، مثل حالات هبوط عضلة القلب وارتفاع ضغط الدم، وحالات عدم انتظام النبض في القلب في حالات الطوارئ، بالإضافة لعلاج الجلطات القلبية أو الذبحة الصدرية في الطوارئ، كما تطرق لجميع الحالات المتعلقة بالقلب، وفق بيان للمركز اليوم.

ترأس الجلسة كل من الدكتور زكي بالتمر، والدكتور علي النيهوم، والقى المحاضرات الدكتورة هبة الهواري والأطباء عليا العمامي وأميرة الحاسى وعلي رجب الفيتوري.

- «بنغازي الطبي» يغلق العيادات الخارجية بسبب تفشي «كورونا»

وأشار بالتمر في نهاية حديثه إلى أن الغرض من إقامة هذه الندوات العلمية، هو إعادة تحديث المعلومات حول حالات الطوارئ في هذه الأمراض، وتفادي الأخطاء التي تحدث في أقسام الطوارئ من بعض الأطباء الجدد.

ندوة حول «علاج الحالات الطارئة في أمراض القلب»، 14 أكتوبر 2021. (مركز بنغازي الطبي)
ندوة حول «علاج الحالات الطارئة في أمراض القلب»، 14 أكتوبر 2021. (مركز بنغازي الطبي)
ندوة حول «علاج الحالات الطارئة في أمراض القلب»، 14 أكتوبر 2021. (مركز بنغازي الطبي)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتهت.. مواجهة الأهلي طرابلس (0 × 2) بيشارا التنزاني في «الكونفدرالية»
رياضة محلية
أغرب من الخيال.. رضيع يقتل أمه رميا بالرصاص
منوعات
حصاد «الاتحاد» في معسكره الخارجي قبل منافسات أبطال أفريقيا
رياضة محلية
تراجع قياسي لليرة التركية عقب عزل إردوغان مسؤولين كبار في البنك المركزي
اقتصاد
في العدد 308: خصومات برلمانية وحكومية تهدد المسار الانتخابي.. وكورونا في ...
ليبيا
مركز أميركي: الانتخابات مجرد أداة ضبط «ناعمة» لأزمة ليبيا.. وهكذا يمكن الوصول ...
ليبيا
بوكيتينو يؤكد شغف نيمار لكرة القدم
رياضة عالمية
«الشؤون الاجتماعية»: صرف منحة الزوجة والأبناء لأشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر
ليبيا
«شرط جزائي بمليار يورو».. برشلونة يتفق مع موهبته الشابة على التجديد
رياضة عالمية
مطالب بإقامة مؤتمر صحفي للحديث عن أسباب خسارة المنتخب الوطني أمام مصر
رياضة محلية
«هديل» أول مسلسل كرتوني من إنتاج الهيئة العامة للخيالة والمسرح
ثقافة وفن
برنامج «فلوسنا» .. مستوى مرتبات أعضاء هيئة التدريس في الجامعات والكليات
فيديو
«اللواء 444 قتال» ينعى ضابطا اغتيل في بني وليد
ليبيا
تقرير فرنسي: مرشحون للرئاسة في ليبيا يخوضون معاركهم في واشنطن
ليبيا
في هذه الحالة سيحتاج العالم لقاح «كورونا» جديدا
طب وصحة
الدبيبة: إطلاق برنامج للإقراض «دون ربا» خلال أسبوعين
ليبيا
طارق القزيري يكتب عن المنتخب الوطني: سيستمر الحلم فلنكن أكثر صحوا!
رياضة محلية
السعودية تطلق استراتيجية للاستثمار.. ضخ 7.2 تريليون دولار في الاقتصاد المحلي
اقتصاد
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو.. ماكرون يتحول إلى لاعب كرة قدم ويسجل هدفا