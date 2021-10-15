توافق مصري- بريطاني على دعم المسار السياسي الليبي وصولا إلى الانتخابات

جونسون (يسار) يستقبل السيسي بمقر رئاسة الوزراء البريطانية في لندن. (الرئاسة المصرية)

توافق الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الخميس، على «دعم المسار السياسي القائم في ليبيا وصولا إلى إجراء» الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه السيسي من جونسون، وتطرق إلى العلاقات الثنائية بين البلدين، وعديد القضايا الإقليمية بما فيها الملف الليبي وفق بيان صادر عن الناطق باسم الرئاسة المصرية.

- السيسي يشدد على أهمية إجراء الانتخابات الليبية في موعدها

وقال الناطق إن السيسي وجونسون أكدا كذلك «أهمية خروج كل القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية».

وسبق أن أكد السيسي خلال لقائه مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، بالعاصمة المصرية القاهرة نهاية سبتمبر الماضي، «أهمية إجراء الانتخابات الليبية في موعدها»، منبهًا إلى «الأهمية التي توليها مصر لإنجاح المسار السياسي وسحب القوات الأجنبية كافة» من ليبيا.