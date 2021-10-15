تنظيم مهرجان طرابلس الدولي للتسوق الأسبوع المقبل

مهرجان طرابلس للتسوق (وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية)

ينظم معرض طرابلس الدولي خلال الفترة من 16 – 22 أكتوبر 2021 مهرجان طرابلس للتسوق، في نسخته الأولى على أرض المعارض بالعاصمة طرابلس، بمشاركة عدد من الشركات والمصانع التجارية والصناعية والخدمية وقطاع المشروعات الصغرى والمتوسطة.

ويأتي المهرجان برعاية وزارة الاقتصاد والتجارة، حيث يضم العديد من الأنشطة التجارية بهدف رفع مستوى المنافسة بين المنتجات وخلق فرص ترويج وتسويق للصناعات المحلية، وكذلك دعم المشروعات الصغرى والمتوسطة وتشجيع أصحاب الأفكار والرياديين.

- انطلاق فاعليات مهرجان التسوق العائلي في سبها

- افتتاح مهرجان التسوق العائلي الثالث في سبها

وتشهد عدة مناطق في ليبيا مهرجانات للتسوق، على غرار مهرجان التسوق العائلي بمدينة سبها، الذي نظمه صندوق دعم المرأة فى منطقة القرضة، ومهرجان مصراتة العائلي للتسوق.