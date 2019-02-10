افتتاح مهرجان التسوق العائلي الثالث في سبها

افتتاح مهرجان التسوق العائلي الثالث في سبها. (تصوير: رمضان كرنفودة)

افتتح اليوم الأحد، بمدرسة القرضابية في محلة القرضة بمدينة سبها مهرجان التسوق العائلي الثالث الذي يقام تحت شعار «ذاكرة حواضر الواحات بفزان» بحضور عدد من الأهالي والعائلات الذي يستمر على مدى أسبوع ويشرف عليه وينظمه صندوق دعم تشغيل المرأة بمنطقة القرضة.

وقالت عضو صندوق دعم تشغيل المرأة الدكتورة فاطمة العباسي لـ«بوابة الوسط» إن الهدف الأساسي من المهرجان «هو دعم المرأة وتمكينها من تسويق منتوجاتها إلى الجمهور مباشرة دون وسيط إلى جانب محاولة تمكين المرأة من فتح فرص عمل أمامها من خلال منتوجاتها في هذا المهرجان».

وأضافت العباسي أن «هناك فكرة لإقامة مقهى نسائي» وأشارت إلى أن «بعض النساء تمكن من أن يصبح مندوبات لبعض شركات التسويق وهن اليوم يعرضن فى المهرجان وهي أعمال كانت لا تمارسها المرأة من قبل بسسب العادات والتقاليد لكن الآن أصبحت الظرف متاحة للمرأة أن تعمل وتنتج وتسوق منتجاتها التي تعتمد على مواد خام محلية».

وأوضحت رئيسة اللجنة التحضيرية للمهرجان زهرة بكاري لـ«بوابة الوسط» أن المهرجان يشمل معرضا تراثيا مثل بئر الماء فى الزراعة قديما وكيفية صناعة خبز التنور إلى جانب معروضات لصناعة مشتقات التمور والحلويات والملابس والعطور والبخور وألعاب الأطفال».

وأضاف مدير مكتب متابعة الجودة ببلدية سبها امحمد عبدالرحمن لـ«بوابة الوسط» أن مثل هذه المهرجانات «تقرب الناس وهي فرصة للقاء والحوار بينهم من أجل التعايش السلمي إضافة إلى ربط الجسور بين المنتجين وأصحاب السوق من شركات ومحال».

يشار إلى أن الدورة الأولى لمهرجان التسوق العائلي في مدينة سبها انطلقت عام 2016 من أجل تسويق إنتاج الأسر التي تعتمد على مواد خام محلية.