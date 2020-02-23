انطلاق فاعليات مهرجان التسوق العائلي في سبها

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الأحد 23 فبراير 2020, 08:49 مساء
مهرجان التسوق العائلي بمنطقة القرضة في سبها. (تصوير: رمضان كرنفودة)

انطلقت اليوم الأحد بمدينة سبها فاعليات مهرجان التسوق العائلي التي تستمر لمدة ثلاثة أيام وينظمه صندوق دعم المرأة فى منطقة القرضة.

وقالت مديرة صندوق دعم المرأة فى منطقة القرضة الدكتورة فاطمة العباسي لـ«بوابة الوسط» إن المهرجان يهدف إلى دعم الأسر المنتجة وتشجيعها على إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى جانب تطوير قدرات المرأة اقتصاديا وكسر الحاجز للمرأة المنتجة فى عرض منتجاتها فى المهرجانات والبازارات.

وأضافت ناجية عليوه المهدي منتجة من منطقة حج جميل بمرزق لـ«بوابة الوسط» أن المهرجان يعتبر مساحة ومنصة لعرض منتجات الأسر وفرصة لتسويقها وهي عبارة عن صناعات تعتمد على الحبوب المحلية مثل الهريسة والقمح المحمص والشعير المدشش والتمور المجففة.

يشار إلى أن مهرجان التسوق العائلي في سبها شهد فقرات فنية أقامتها فرقة الفجر الجديد للمألوف والموشحات وكذلك عرض للزي التقليدي بحضور عدد من أعيان ووجها المنطقة.

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