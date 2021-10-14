الحويج والعابد يبحثان آلية جلب العمالة الوافدة

وزير الاقتصاد والتجارة يبحث مع وزير العمل والتأهيل التنسيق بين الوزارتين في تنظيم سوق العمل

بحث وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، ووزير العمل، علي العابد، آلية جلب العمالة الوافدة والإجراءات المنظمة لها بالسوق المحلي، بما يسهم في استقرار أسعار وجودة الخدمات.

جاء ذلك خلال اجتماع بمقر وزارة الاقتصاد والتجارة خُصص لبحث آلية التعاون والتنسيق بين الوزارتين في تنظيم سوق العمل، وفق بيان نشرته صفحة وزارة الاقتصاد على «فيسبوك».

واستعرض اللقاء خطة وزارة العمل في تأهيل الباحثين عن العمل، والتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة حول برامج تدريب تتناسب ومتطلبات سوق العمل وتسهم في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.

- وزارة العمل تطلق منصة إلكترونية لتسجيل وإدارة العمالة الوافدة في ليبيا

- مديرية أمن طرابلس تدعو المواطنين إلى تسجيل العمالة الوافدة

وفي 3 سبتمبر الماضي، أطلق وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، علي العابد، منصة «وافد» الإلكترونية، لتسجيل وإدارة العمالة الوافدة في ليبيا، وذلك على هامش افتتاح ورشة عمل حول دراسة وتقييم سوق العمل الليبي، بحسب الوزارة.

وقال العابدة في كلمة بمناسبة إطلاق المنصة نشرتها وزارة العمل عبر صفحتها على «فيسبوك»، إنها تأتي تماشيا مع خطة «عودة الحياة»، التي أطلقها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة قبل أيام.

وترتكز خطة «عودة الحياة» على تنفيذ مشاريع التنمية في مناطق ومدن ليبيا كافة، خلال الربع الأخير من السنة، وذلك استنادًا إلى حاجة هذه المشروعات إلى القوى العاملة التي ستساهم في إنجازها.

وزير الاقتصاد والتجارة يبحث مع وزير العمل والتأهيل التنسيق بين الوزارتين في تنظيم سوق العمل