مديرية أمن طرابلس تدعو المواطنين إلى تسجيل العمالة الوافدة

مقر مديرية أمن طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)

دعت مديرية أمن طرابلس المواطنين إلى تسجيل العمالة الوافدة بأقرب مراكز الشرطة في نطاق سكنهم، أو بفروع مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب.

وأكدت المديرية في بيان، عبر صفحتها على «فيسبوك»، أنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين بصحيح القانون باعتبار أن هذه المسألة تمس أمن الدولة بشكل عام.

كما دعت مديرية أمن طرابلس المواطنين إلى إتمام إجراءات العمالة الوافدة وفقًا للقوانين والتشريعات النافذة، مشددة على ضرورة التقيد بهذا الأمر وسرعة تسجيل كافة المستأجرين، وتصحيح أوضاع العمالة من الأجانب.

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وأكدت المديرية أن هذا الإجراء يأتي لحماية الوطن والمواطن ومنع حدوث أية خروقات أمنية، بالإضافة إلى السماح للعمالة الوافدة بالتنقل والعمل ووفقًا للقوانين التنظيمية السارية في الدولة.

وفي 3 سبتمبر الماضي، أطلق وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، علي العابد، منصة «وافد» الإلكترونية، لتسجيل وإدارة العمالة الوافدة في ليبيا، وذلك على هامش افتتاح ورشة عمل حول دراسة وتقييم سوق العمل الليبية، بحسب الوزارة.

وترتكز خطة «عودة الحياة» على تنفيذ مشاريع التنمية في مناطق ومدن ليبيا كافة، خلال الربع الأخير من السنة، وذلك استنادًا إلى حاجة هذه المشروعات إلى القوى العاملة التي ستسهم في إنجازها.

وأكد العابد أن وزارة العمل والتأهيل تهدف من خلال المنصة الرقمية إلى «التمكن من إدارة شؤون العمالة الأجنبية بطريقة فعالة ومرنة، وبكفاءة تضمن توفير الوقت والجهد، من أجل المساهمة في حصر العمالة الوافدة على البلاد، دعمًا لمشاريع التنمية».