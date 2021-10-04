مديرية أمن طرابلس تدعو المواطنين إلى تسجيل العمالة الوافدة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 04 أكتوبر 2021, 09:10 مساء
مقر مديرية أمن طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)

دعت مديرية أمن طرابلس المواطنين إلى تسجيل العمالة الوافدة بأقرب مراكز الشرطة في نطاق سكنهم، أو بفروع مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب.

وأكدت المديرية في بيان، عبر صفحتها على «فيسبوك»، أنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين بصحيح القانون باعتبار أن هذه المسألة تمس أمن الدولة بشكل عام.

كما دعت مديرية أمن طرابلس المواطنين إلى إتمام إجراءات العمالة الوافدة وفقًا للقوانين والتشريعات النافذة، مشددة على ضرورة التقيد بهذا الأمر وسرعة تسجيل كافة المستأجرين، وتصحيح أوضاع العمالة من الأجانب.

- الحكومة تقرر تنفيذ حزمة مشروعات في البنية التحتية ضمن برنامج «عودة الحياة»
- مجلس التطوير الاقتصادي يطلق مشروع «بناء الدولة الحديثة»
- وزارة العمل تطلق منصة إلكترونية لتسجيل وإدارة العمالة الوافدة في ليبيا

وأكدت المديرية أن هذا الإجراء يأتي لحماية الوطن والمواطن ومنع حدوث أية خروقات أمنية، بالإضافة إلى السماح للعمالة الوافدة بالتنقل والعمل ووفقًا للقوانين التنظيمية السارية في الدولة.

وفي 3 سبتمبر الماضي، أطلق وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، علي العابد، منصة «وافد» الإلكترونية، لتسجيل وإدارة العمالة الوافدة في ليبيا، وذلك على هامش افتتاح ورشة عمل حول دراسة وتقييم سوق العمل الليبية، بحسب الوزارة.

وترتكز خطة «عودة الحياة» على تنفيذ مشاريع التنمية في مناطق ومدن ليبيا كافة، خلال الربع الأخير من السنة، وذلك استنادًا إلى حاجة هذه المشروعات إلى القوى العاملة التي ستسهم في إنجازها.

وأكد العابد أن وزارة العمل والتأهيل تهدف من خلال المنصة الرقمية إلى «التمكن من إدارة شؤون العمالة الأجنبية بطريقة فعالة ومرنة، وبكفاءة تضمن توفير الوقت والجهد، من أجل المساهمة في حصر العمالة الوافدة على البلاد، دعمًا لمشاريع التنمية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«البنتاغون» يحقق في فرضية وجود تهديد أمني وراء توقف منصات التواصل الاجتماعي
دولى
الليبي نسيم بدروش يخطف الأنظار في سلة العرب
رياضة محلية
«القبائل» تطلب من صنع الله مزيدا من الاهتمام بالزويتينة
ليبيا
مسربة وثائق «فيسبوك»: المجموعة اختارت «الربح المادي على السلامة»
علوم وتكنولوجيا
الأردن يرد على «وثائق باندورا»: «مغلوطة» و«تهدد سلامة الملك وأسرته»
عربى
المنقوش تشيد بالدعم الكويتي لليبيا
ليبيا
للمرة الأولى.. روبوت يصور الموج من داخل الأعاصير
علوم وتكنولوجيا
حادث سير يودي بحياة صاحب الرسوم المسيئة للنبي محمد
دولى
اللافي يتحدث لـ«بوابة الوسط» عن خطوات قد يتخذها «الرئاسي» بشأن الانتخابات في حال...
ليبيا
«وثائق باندورا» تكشف أصولا بملايين الدولارات يملكها 35 من قادة دول وحكومات عبر ...
دولى
الحكومة السودانية: مخزون الدواء والوقود والقمح يوشك على النفاد بسبب إغلاق ميناء ...
اقتصاد
إعصار «شاهين» يحصد أرواح تسعة أشخاص في عمان وإيران (فيديو)
دولى
مكاسب السلام في ليبيا: 163 مليار دولار لدول الجوار و32 مليارا لإيطاليا وألمانيا ...
ليبيا
برنامج «Swipe» .. معدل العنوسة في ليبيا
فيديو
تنطلق الشهر الجاري.. وهيبة توضح تفاصيل مبادرة المنفي لـ«إنقاذ المسار السياسي»
ليبيا
عين على الانتخابات | شاب أم شابة.. لمَن ستعطي صوتك في انتخابات 24 ديسمبر؟
فيديو
جدل حول «سن البلوغ» الإلكتروني
علوم وتكنولوجيا
الدبيبة يعلن استثمارات نفطية جديدة من «إيني» و«توتال»
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«هوندا» تكشف سيارات جوية