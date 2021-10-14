تشاووش أوغلو لـ«المنقوش»: يجب إجراء الانتخابات الليبية بطريقة حرة وعادلة

وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها التركي في أنقرة. (تشاوش أوغلو)

حض وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الخميس، على ضرورة إجراء الانتخابات الليبية المقررة في 24 ديسمبر المقبل بطريقة «حرة» و«عادلة» و«ذات مصداقية».

جاء ذلك تعليقا من تشاووش أغلو على لقائه في العاصمة التركية أنقرة وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش.

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وقال رئيس الدبلوماسية التركية عبر «تويتر»: «ناقشنا علاقاتنا الثنائية والقضايا المطروحة على جدول أعمالنا مع ضيفتنا الأولى وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش».

وأضاف: «يجب إجراء الانتخابات (الليبية) بطريقة حرة وعادلة وذات مصداقية»، متابعا: «سنستمر في المساهمة في استقرار وازدهار ليبيا».

وبدأت المنقوش زيارة رسمية إلى تركيا، الخميس، من المقرر أن تشهد «مناقشة العلاقات الثنائية والتطورات الراهنة في ليبيا»، وفق بيان لوزارة الخارجية التركية.