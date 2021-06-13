تشاووش أوغلو: تعاوننا مستمر من أجل ليبيا آمنة ومستقرة

من اليمين: الدبيبة، تشاووش أوغلو وخلوصي أكار، 12 يونيو 2021. (المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية)

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، السبت، تواصل التعاون بين أنقر وطرابلس «من أجل استقرار وازدهار ليبيا».

تصريح الوزير التركي جاء في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»، حول لقاءاته المنفصلة مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة، ونائبي رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، وموسى الكوني.

وقال تشاووش أوغلو: «التقيت رئيس الحكومة، الدبيبة، وأكدنا دعمنا لليبيا، قبيل مؤتمر برلين الثاني، وسيستمر تعاوننا من أجل ليبيا آمنة ومستقرة ومزدهرة»، وفق ما نقلت وكالة «الأناضول» التركية.

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وشارك في اللقاءات من الجانب التركي وزيري الدفاع خلوصي أكار والداخلية سليمان صويلو، إضافة إلى رئيس هيئة الأركان يشار غولر، ورئيس الاستخبارات هاكان فيدان، ورئيس دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية فخر الدين ألطون، والناطق باسم الرئاسة إبراهيم قالن.

ووصل الوفد التركي، مساء الجمعة، إلى العاصمة طرابلس، في زيارة لم يعلن عنها مسبقا، وذلك قبل القمة المقررة لقادة حلف شمال الأطلسي «ناتو» في 14 يونيو الجاري. والتقى الوفد في وقت سابق رئيس المجلس الرئاسي ورئيس المجلس الأعلى للدولة حيث مثل التحضير لمؤتمر «برلين 2» محور المناقشات.