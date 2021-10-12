«الصحة» تطلب استكمال مستندات مكافآت العاملين بمراكز العزل استعدادا للصرف

وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية والديوان سمير كوكو. (وزارة الصحة)

أكد وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية والديوان سمير كوكو، أن الوزارة بصدد سداد مكافآت العاملين بمراكز العزل والفلترة للعام الجاري 2021.

وأصدر كوكو، صباح اليوم، كتابًا طالب فيه مديري مراكز العزل والفلترة باستكمال المستندات الخاصة بتسديد مكافآت العناصر الطبية والطبية المساعدة، حتى يتسنّى للوزارة إتمام عملية الصرف، وفق بيان للوزارة اليوم.

- الزناتي يعلن رفع الرقابة المصاحبة على مكافآت العاملين بمراكز العزل

والخميس الماضي، أعلن وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، علي الزناتي، رفع الرقابة المصاحبة على المبلغ المخصص لمكافآت العاملين بمراكز العزل.

وأشارت الوزارة، إلى أن هذا القرار «يأتي تتويجًا للجهود التي بذلها وزير الصحة بالتعاون مع ديوان المحاسبة، لصرف مبلغ مئة مليون دينار ليبي كمكافآت للعناصر الوطنية».