العثور على أسطوانات غاز سام في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 10 أكتوبر 2021, 07:32 مساء
أسطوانات غاز تحتوي على غاز الكلور السام كانت مسروقة محطة تنقية المياه والصرف الصحي القوارشة. (مديرية أمن بنغازي)

عثر قسم البحث الجنائي بمديرية أمن بنغازي، على 7 أسطوانات غاز تحتوي على غاز الكلور السام، ملقاة في منطقة خالية قرب مقبرة الهواري.

ووفق منشور لمديرية أمن بنغازي على «فيسبوك»، فإن قسم البحث الجنائي تلقى بلاغًا يفيد بالعثور على الأسطوانات السبع ملقاة بعد مقبرة الهواري، وجرى «نلقها إلى القسم وإخطار مدير مكتب متابعة وتشغيل مرافق المياه بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي».

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وأفادت التحريات بأن الأسطوانات معبأة بغاز الكلور السام وسعة كل أسطوانة 65 كيلوغرامًا، وأنها تشكل خطرًا كبيرًا على المواطنين، وأنها «مسروقة من محطة تنقية المياه والصرف الصحي القوارشة (البيارة)، وأنه لا تزال هناك مجموعة أسطوانات لم يتم العثور عليها، ولا يزال البحث جاريًا عن باقي الأسطوانات».

وفي 29 سبتمبر، أعلن مركز بنغازي الطبي استقبال 25 حالة مصابة بتسمم غاز في منطقة القوارشة. وقالت إدارة التوجيه المعنوي بالقوات الخاصة، التابعة للقيادة العامة، إن (السرية 73 عمليات خاصة) أجرت تحريات، وكشفت أن أحد «العاملين قام بقص براميل محملة بمادة الكلور الخام CL2، مما أدّى إلى تبخر وانتشار مادة الكلور في المنطقة.

أسطوانات غاز تحتوي على غاز الكلور السام كانت مسروقة محطة تنقية المياه والصرف الصحي القوارشة. (مديرية أمن بنغازي)
أسطوانات غاز تحتوي على غاز الكلور السام كانت مسروقة محطة تنقية المياه والصرف الصحي القوارشة. (مديرية أمن بنغازي)
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