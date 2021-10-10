الدبيبة يقرر رفع الحد الأدنى للمعاشات الضمانية والعسكرية إلى 900 دينار

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 10 أكتوبر 2021, 04:09 مساء
رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، (أرشيفية: الإنترنت)

قرَّرت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة رفع الحد الأدنى للمعاشات الضمانية والعسكرية ليصبح 900 دينار للمتقاعد.

وحسب نص القرار الذي يحمل رقم 448 لسنة 2021، فقد وجَّهت الحكومة بتشكيل لجنة مالية فنية تضم في عضويتها وزارتي المالية والشؤون الاجتماعية وصندوق الضمان الاجتماعي والجهات ذات العلاقة لوضع دراسة متكاملة لتحديد طرق تمويل الزيادة في المعاشات.وأشار القرار إلى أن «الموازنة العامة تتحمل أي عجز قد يطرأ على المركز المالي لصندوق الضمان الاجتماعي».

الدبيبة يقلد وزير الداخلية خالد مازن رتبة لواء: أول شرطي يحملها في تاريخ ليبيا

ونوهت الحكومة إلى «التنسيق بين وزارة المالية وصندوق الضمان الاجتماعي بالاتفاق على جدولة سداد ديون الصندوق السابقة على الخزانة العامة بعد المراجعة والتدقيق المالي لهذه الديون بينها ورفعها لمجلس الوزراء للمصادقة عليها».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إقامة فاخرة للمنتخب المصري في «المروة بنغازي».. واجتماع فني بحضور المراقب
رياضة محلية
«فيسبوك» توقف بيع أراض في غابة الأمازون
منوعات
الوضع الوبائي لـ«كورونا»: ليبيا لا تزال في مرحلة الخطورة الرابعة
ليبيا
قوة «برخان» الفرنسية تعلن مقتل قيادي «إرهابي» في مالي
دولى
ميسي: ما زلت تائها في باريس ومبابي قدم لي خدمة بلغته الإسبانية
رياضة عالمية
انقطاع الكهرباء عن كل لبنان بسبب أزمة الوقود
عربى
في ظل التدخل الروسي .. فكرة استعادة السيادة تزدهر في مالي
دولى
مدرب حراس المدينة في حديث إلى «بوابة الوسط»: المعسكرات الداخلية الليبية أفضل
رياضة محلية
الخارجية الأميركية تطالب بـ«حلول وسط مبتكرة» بشأن إطار انتخابي في ليبيا
ليبيا
السايح: المفوضية جاهزة للانتخابات بنسبة 90%.. وكل ليبي يمكنه الترشح للانتخابات
ليبيا
منتخب ليبيا يرفض تسليم الصدارة في بنغازي.. وكليمنتي يستعد بعد مفاجأة أنغولا
رياضة محلية
واشنطن تعلن إجراء أول محادثات وجها لوجه مع طالبان منذ انسحابها من أفغانستان
دولى
«الفرصة الأخيرة».. واشنطن تايمز: تقدم ليبيا نحو «حكومة نزيهة» من مصلحة الأمن ...
ليبيا
الأمم المتحدة ترحب بتوقيع اللجنة العسكرية المشتركة خطة انسحاب «المرتزقة»
ليبيا
نفاد تذاكر مواجهة نيوكاسل ضد توتنهام بعد ساعات من الاستحواذ السعودي
رياضة عالمية
ضبط مطلوب في جريمة قتل بطرابلس
ليبيا
«يا عزيز عليا».. رحيل الفنان محمد مختار
ثقافة وفن
جريدة «الوسط»: سيناريو «إنزال رئاسي» لإنقاذ المسار الانتخابي
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

صناعة الجوت توفر بديلا عالميا للبلاستيك