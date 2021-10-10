الدبيبة يقرر رفع الحد الأدنى للمعاشات الضمانية والعسكرية إلى 900 دينار

رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، (أرشيفية: الإنترنت)

قرَّرت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة رفع الحد الأدنى للمعاشات الضمانية والعسكرية ليصبح 900 دينار للمتقاعد.

وحسب نص القرار الذي يحمل رقم 448 لسنة 2021، فقد وجَّهت الحكومة بتشكيل لجنة مالية فنية تضم في عضويتها وزارتي المالية والشؤون الاجتماعية وصندوق الضمان الاجتماعي والجهات ذات العلاقة لوضع دراسة متكاملة لتحديد طرق تمويل الزيادة في المعاشات.وأشار القرار إلى أن «الموازنة العامة تتحمل أي عجز قد يطرأ على المركز المالي لصندوق الضمان الاجتماعي».

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ونوهت الحكومة إلى «التنسيق بين وزارة المالية وصندوق الضمان الاجتماعي بالاتفاق على جدولة سداد ديون الصندوق السابقة على الخزانة العامة بعد المراجعة والتدقيق المالي لهذه الديون بينها ورفعها لمجلس الوزراء للمصادقة عليها».