الدبيبة يقلد وزير الداخلية خالد مازن رتبة لواء: أول شرطي يحملها في تاريخ ليبيا

الدبيبة خلال تقليده خالد مازن رتبة لواء.، 9 أكتوبر 2021. (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة).

قلد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، وزير الداخلية خالد مازن رتبة لواء التي أصدرها مجلس الوزراء «باعتباره أول شرطي يتقلد هذه الرتبة».

جاء ذلك خلال مشاركة الدبيبة، اليوم السبت، وزارة الداخلية احتفالها لمناسبة العيد الـ57 ليوم الشرطة الليبية في ميدان الشهداء بطرابلس، وهو اليوم الذي توحد فيه جهاز الشرطة في أقاليم ليبيا الثلاثة، برقة وفزان وطرابلس، خلال العام 1968.

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ويشغل خالد التيجاني مازن منصبه وزيراً ًا للداخلية منذ منح مجلس النواب الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة في 9 مارس الماضي، خلال جلسة المجلس التي عقدت في سرت، وحازت الحكومة ثقة 132 عضوًا.

الدبيبة خلال تقليده خالد مازن رتبة لواء.، 9 أكتوبر 2021. (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة).