حالة الطقس المتوقعة (السبت 9 أكتوبر 2021)

سماء ملبدة بالغيوم، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقَّع المركز الوطني للأرصاد الجوية، السبت، هطول أمطار متفرقة على مناطق شمال غرب البلاد، تكون بكميات جيدة على بعض الأماكن تصحبها سحب رعدية.

وأشارت النشرة الجوية الصادرة عن المركز إلى أن درجات الحرارة تكون معتدلة على أغلب مناطق ليبيا.

رأس إجدير حتى سرت–سهل الجفارة جبل نفوسة

•الطقس: السماء مغطاة جزئيًا إلى كليًا بالسحب مع سقوط أمطار متفرقة على (جبل نفوسة – الدواخل - وبعض مناطق الساحل الممتد من رأس إجدير إلى مصراتة)، وتكون جيدة على بعض هذه المناطق تصحبها خلايا من السحب الرعدية وجريان بعض الأودية المحلية.

• الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 24 و29 درجة مئوية على معظم المناطق.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات – مرادة

• الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر يوم الإثنين على بنغازي والجبل الأخضر.

• الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة وتكون أحيانًا شمالية شرقية على بعض المناطق الساحلية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 27 و33 درجة مئوية تصل غدًا إلى 35 درجة مئوية على أجدابيا، وتسجل انخفاضًا تدريجيًا من يوم الإثنين.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة

• الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانًا على غدامس - الحمادة والجفرة.

• الرياح: جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 30 و35 درجة مئوية.