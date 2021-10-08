موظفو شركة الخدمات بسرت ينظمون اعتصاما بعد تعيين رئيس مجلس إدارة جديد

موظفو شركة الخدمات في سرت المعتصمون، 8 أكتوبر 2021، (بوابة الوسط)

نظم مسؤولو المكاتب والأقسام وموظفون بالشركة العامة لخدمات النظافة في سرت اعتصاما مفتوحا، اعتراضا على تكليف رئيس مجلس إدارة جديد،وهو عبد السلام الرويلي، بدلا من سابقه بشير لاحرش، الذى ظل في منصبه منذ العام 2015.

وقال مراسل «بوابة الوسط» في سرت إن المعتصمين اغلقوا الشركة، وأوقفوا العمل تماما، ما أدى إلى تراكم القمامة بالأحياء والتجمعات السكنية بالمدينة.

- في استغاثة إلى الدبيبة.. موظفو شركة الخدمات بسرت: مرتباتنا متوقفة منذ 19 شهرا

وأضاف أن المعتصمين يرغبون في تكليف مدير من بينهم، رافضين قرار وكيل وزارة الحكم المحلي بتعيين المدير الجديد.