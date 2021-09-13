في استغاثة إلى الدبيبة.. موظفو شركة الخدمات بسرت: مرتباتنا متوقفة منذ 19 شهرا

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الإثنين 13 سبتمبر 2021, 08:38 صباحا
أحد الشوارع الرئيسية في سرت. (أرشيفية: الإنترنت)

وجّه موظفو الشركة العامة لخدمات المراكز الإدارية في سرت استغاثة إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، يطالبون بصرف مرتباتهم المتوقفة منذ 19 شهرًا.

وخاطبوا في مناشدتهم أيضًا وزير المالية، خالد المبروك، ولجنة إدارة الشركة، وعميد المجلس البلدي سرت مختار المعداني، منبهين إلى ما يعانوه في ظل غلاء الأسعار و«الظروف القاسية» التي تعاني منها البلاد.

وقال مدير مكتب الشركة في سرت، مهندس الوافي غيت، إن الموظفين والموظفات بالشركة، الموجودين في المدينة، يفوق عددهم أكثر من 800 موظف، وجميهم يطالبون بإيضاح أسباب إيقاف مرتباتهم طيلة هذه المدة.

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وتابع، في حديثه إلى «بوابة الوسط»: «إذا كانت المشكلة إدارية، متمثلة في الجمعية العمومية أو إدارة الشركة، فهي من اختصاصكم (المسؤولين)، فلماذا لم تتخذ الإجراءات اللازمة معهم، أما نحن فليس لنا إلا الله».

وأشار الموظفون إلى استمرارهم في العمل بفندق المهاري، ومجمع قاعات وأقادوقو، وإدارة مكتب الشركة، ومنتزه سرت العائلي الترفيهي، وغيرها من المواقع، رغم عدم صرف مرتباتهم.

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