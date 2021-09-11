موظفو شركة خدمات النظافة بسبها يرفضون حلها ويحذرون من ضياع حقوقهم (صور)

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | السبت 11 سبتمبر 2021, 08:59 مساء
موظفو وعمال شركة خدمات النظافة في سبها خلال الوقفة الاحتجاجية على قرار حل الشركة. (بوابة الوسط)

طالب العاملون والموظفون بالشركة العامة لخدمات النظافة في سبها بعدم تنفيذ قرار حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بحل الشركة وإنشاء شركة جديدة، محذرين من ضياع حقوقهم المالية.

وقال الموظفون، خلال وقفة احتجاجية نظموها اليوم السبت، إن حل الشركة يترتب عليه ضياع مرتبات وحقوق العاملين، معتبرين أن القرار «غير مدروس جيدًا، ويدخل المدينة في أزمة بيئة ويؤثر على البلديات».

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وأضافوا أن الشركة تعمل بالشكل المطلوب، وأن أي تقصير موجود سببه نقص الدعم من معدات وآليات.

موظفو وعمال شركة خدمات النظافة في سبها خلال الوقفة الاحتجاجية على قرار حل الشركة. (بوابة الوسط)
موظفو وعمال شركة خدمات النظافة في سبها خلال الوقفة الاحتجاجية على قرار حل الشركة. (بوابة الوسط)
موظفو وعمال شركة خدمات النظافة في سبها خلال الوقفة الاحتجاجية على قرار حل الشركة. (بوابة الوسط)
موظفو وعمال شركة خدمات النظافة في سبها خلال الوقفة الاحتجاجية على قرار حل الشركة. (بوابة الوسط)
موظفو وعمال شركة خدمات النظافة في سبها خلال الوقفة الاحتجاجية على قرار حل الشركة. (بوابة الوسط)
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