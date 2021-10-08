تونس تدعو لتسريع تنفيذ المشاريع المشتركة مع ليبيا بالمناطق الحدودية

منشور للصالون المتوسطي للبناء «ميديبات» بتونس، (الإنترنت)

دعا وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية في تونس كمال الدوخ، إلى التسريع في تنفيذ المشاريع المشتركة مع ليبيا، خاصة المتعلقة بالمناطق الحدودية، لكن يتعين عليهما أولا «توحيد الرؤى» وتضافر الجهود لفتح أبواب الاستثمار بين البلدين.

وشاركت ليبيا كضيف شرف بوفد كبير من رجال الأعمال وصناع القرار، الخميس، في «يوم ليبيا» في الصالون المتوسطي للبناء «ميديبات 2021» الذي تنظمه غرفة التجارة والصناعة بصفاقس من 6 إلى 9 أكتوبر الجاري، ويهدف إلى تعزيز فرص الشراكة المثمرة بين البلدين في مجالات البناء والتشييد والبنية التحتية.

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وقال كمال الدوخ في تصريح للصحفيين على هامش حضور الفاعلية إنها من «أبرز المواعيد الاقتصادية لدعم التعاون التونسي- الليبي، وفرصة سانحة لتجسيم مخرجات اللقاءات التونسية في الفترة الأخيرة، خاصة في مجالات البناء والتعمير والتشييد»، كما نقلت إذاعة «شمس أف أم» المحلية.

واعتبر مشاركة وفد ليبي رفيع المستوى يتكون من العديد من الشخصيات الفاعلة في مختلف المجالات، خاصة منها الناشطة في قطاع البناء والأشغال العامة والقطاعات المتصلة بها، خير تأكيد على أن لتونس امتيازات ومقومات التنافسية والمهارات والخبرات التي تجعلها قادرة على بناء شراكة دائمة مع الأشقاء الليبيين.

ويرى الوزير التونسي أن مثل هذه التظاهرات من شأنها أن تمكن من دفع البرنامج الاقتصادي المشترك بين البلدين والهادف أساسًا إلى إعادة وتثمين العلاقات الاقتصادية وإحيائها وفتح آفاق أمام رجال الأعمال والمستثمرين لتبادل الخبرات والكفاءات.

يشار إلى أن توتر الأجواء بين طرابلس وتونس والتضييق على رجال الأعمال عبر إجراءات تقييد السفر، إلى جانب طول فترة إغلاق المعبر الحدودي البري وتعليق رحلات الطيران تسببت في إحباط المتعاملين الاقتصاديين والعمالة التونسية في الحصول على أكبر قدر من كعكة الإعمار في ليبيا.



وكشفت دراسة حديثة لمنظمة «الإسكوا» عن أن إحلال السلام في ليبيا سيوفر فرصًا ومكاسب اقتصادية لشركاء ليبيا التجاريين الرئيسيين، حيث جاء في الدراسة أن السلام في ليبيا سيحقق مكاسب لدول الجوار بـ 100 مليار دولار لمصر، و23 مليار دولار للسودان، و10 مليارات دولار لتونس، و30 مليار دولار للجزائر.



كما أن إحلال السلام في ليبيا سوف يسهم في خفض البطالة في السودان بنسبة 14% بحلول العام 2025، وبنسبة 9% في مصر و6% في تونس، و2% في الجزائر.