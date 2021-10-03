مكاسب السلام في ليبيا: 163 مليار دولار لدول الجوار و32 مليارا لإيطاليا وألمانيا وفرنسا وتركيا

توزيعات مكاسب إحلال السلام في ليبيا على دول الجوار العربي (المصدر: الإسكوا)

أظهرت دراسة حديثة لمنظمة «الإسكوا» أن إحلال السلام في ليبيا سيوفر فرصا ومكاسب اقتصادية لشركاء ليبيا التجاريين الرئيسيين، إذ توقعت الدراسة أن تحقق إيطاليا مكاسب بقيمة 13 مليار دولار، و ألمانيا بنحو 7.5 مليار دولار، وفرنسا بحوالي 6 مليارات دولار، وتركيا بواقع 5.5 مليار دولار.

وأضافت دراسة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) أن دول الجوار الليبي ستحقق مكاسب اقتصادية كبرى تصل إلى 163 مليار دولار بحلول العام 2025، موضحة أن تلك المكاسب المتوقعة موزعة إلى: 100 مليار دولار لمصر، و23 مليار دولار للسودان، و10 مليارات دولار لتونس، و30 مليار دولار للجزائر.

وأشارت الدراسة إلى أن إحلال السلام في ليبيا سوف يسهم في خفض البطالة في السودان بنسبة 14% بحلول العام 2025، وبنسبة 9% في مصر و6% في تونس، و 2% في الجزائر.

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من ناحية أخرى قدرت دراسة الإسكوا خسائر ليبيا الاقتصادية منذا العام 2011 وحتى الآن بنحو 783 مليار دينار (ما يعادل 580 مليار دولار).

وقالت الدراسة إنه إذا استمر الصراع وعدم الاستقرار السياسي في البلاد فمن المتوقع أن تزداد هذه الخسائر إلى 628.2 مليار دينار (أي ما يعادل 465 مليار دولار) عن الفترة بين عامي 2021 و 2025.

مكاسب إحلال السلام في ليبيا على الشركاء التجاريين الأساسيين (المصدر: الإسكوا)

تأثير إحلال السلام في ليبيا على البطالة في دول الجوار العربي (المصدر: الإسكوا)