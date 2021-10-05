«يوم ليبيا» في «ميديبات» بتونس لبحث إمكانات إنجاز مشاريع الإعمار

منشور للصالون المتوسطي للبناء «ميديبات» بتونس، (الإنترنت)

اختار القائمون على الصالون المتوسطي للبناء «ميديبات» بتونس، ليبيا كضيفة شرف للندوة التي ستعقد الخميس المقبل، حيث ستحمل عنوان «يوم ليبيا»، وتتمحور حول مشاريع الشراكة بين البلدين وإعادة إعمار ليبيا.

وتجري فعاليات النسخة 16 صالون «ميديبات»، الذي تنظمه غرفة التجارة والصناعة في صفاقس، في الفترة من 6 إلى 9 أكتوبر الجاري، بمشاركة 150 عارضا، وحضور نحو 80 وفدا دوليا رسميا.

ويشارك في ندوة «يوم ليبيا» وزير الإسكان والتهيئة العمرانية أبو بكر الغاوي وعدد من أصحاب القرار ورؤساء الغرف التجارية والصناعية والبلديات والعديد من الهياكل الاستثمارية والإنشائية.

ويُرتقب أن تُعرض مجموعة من المشاريع المزمع إنجازها في ليبيا بما فيها المشاريع البلدية، بالإضافة إلى تنظيم لقاءات شراكة لبحث الإمكانات المتاحة أمام رجال الأعمال التونسيين للمشاركة في إنجاز مشاريع إعادة الإعمار في الدولة الليبية، بحضور عدد من المصارف التونسية والليبية والمؤسسات الاستثمارية.

163 مليار دولار عوائد دول الجوار من إعمار ليبيا

ويأتي الاهتمام التونسي بليبيا، على ضوء مخاوف رجال الأعمال التونسيين من تأثير المناخ السياسي المتوتر في البلدين، على فرص حصولهم على نصيب من مشاريع إعادة اعمار ليبيا، خصوصا أن أزمة الحدود المغلقة لمدة شهرين، أظهرت مدى الخسائر المالية الكبيرة جراء القرار.

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وتوقعت دراسة أعدتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الإسكوا» تحقيق دول الجوار الليبي مكاسب اقتصادية كبرى تصل إلى 163 مليار دولار بحلول العام 2025، موضحة أن تلك المكاسب المتوقعة موزعة بنحو 100 مليار دولار لمصر، و23 مليار دولار للسودان، وعشرة مليارات دولار لتونس، و30 مليار دولار للجزائر.

كما أن إحلال السلام في ليبيا سوف يسهم في خفض البطالة في السودان بنسبة 14% بحلول العام 2025، وبنسبة 9% في مصر و6% في تونس، و2% في الجزائر.