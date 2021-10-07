دعوات لتمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق في ليبيا لمدة عام

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 07 أكتوبر 2021, 11:56 مساء
جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف. (الإنترنت)

طالب متحدثون أمام الدورة 48 لمجلس حقوق الإنسان، الخميس، بتمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق في ليبيا، لمدة عام على الأقل، وضمان حصولها على الموارد حتى تتمكن من مواصلة العمل على أرض الواقع في ليبيا.

واستعرضت الجلسة تقرير بعثة تقصي الحقائق الخاصة بليبيا، الذي تحدث عن وجود أدلة على حدوث ما وصفوها بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في ليبيا منذ العام 2016 بعد تحقيق أجروه على الأرض وفي دول مجاورة.

وخلال الجلسة رحبت تشالوكا بياني، عضو البعثة، بدعوات تجديد ولاية بعثة تقصي الحقائق لمدة عام على الأقل أو أكثر، مضيفة أن بعض المجالات الواردة في التقرير تحتاج إلى مزيد من التحقيقات. وأشارت إلى أن البعثة لاحظت وجود مقاتلين أجانب، لا سيما أطفال من سوريا.

وقالت تراسي روبنسون، عضو البعثة، إن التقرير مرتبط بعمق بمسألة الحياة الكريمة للجميع، لافتة إلى تعليقات منظمة الأمم المتحدة للطفولة بشأن احتجاز الأطفال، التي كانت «واسعة النطاق ومنهجية».

استعرض متحدثون أمام مجلس حقوق الإنسان ما قالوا إنها «انتهاكات هائلة» لحقوق الإنسان في ليبيا. كما حث بعض المتحدثين المجتمع الدولي على تجديد التزامه تجاه ليبيا ومضاعفة الجهود لدعم المصالحة والعدالة الانتقالية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فرنسا إلى نهائي أمم أوروبا بـ«ريمونتادا تاريخية» أمام بلجيكا (فيديو)
رياضة عالمية
برقم الجلوس.. نتائج امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوي للطلبة الليبيين ...
ليبيا
رسميا.. السعودية تعلن استحواذها على نادي نيوكاسل الإنجليزي بنسبة 100% (فيديو)
رياضة عالمية
عبدالرزاق غورنا: اللاجئون الأفارقة لا يأتون إلى أوروبا فارغي الأيدي
ثقافة وفن
قرصنة منصة البث التدفقي لألعاب الفيديو «تويتش»
علوم وتكنولوجيا
ميسي: لم أرتكب أي خطأ بالانتقال إلى باريس سان جيرمان
رياضة عالمية
تنظيم ملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مطلع نوفمبر المقبل
ليبيا
«الصحة العالمية» تعتمد أول لقاح للملاريا
دولى
نورلاند: اجتماع «5+5» فرصة لإيجاد أرضية مشتركة بشأن قضايا مازالت تقسم ليبيا
ليبيا
تحليق 150 مقاتلة صينية.. وتايوان تعتبر التوتر مع بكين في أسوأ مستوى منذ 40 عاما
دولى
كيروش: منتخب ليبيا قوي وسنعمل على استعادة صدارة المجموعة
رياضة عالمية
كليمنتي: سنفعل المستحيل أمام منتخب مصر
رياضة محلية
«هذا المساء» .. دفع دولي لإنجاح الانتخابات رغم العقبات
فيديو
هل تخطينا «مرحلة الخطر» في مكافحة «كورونا»؟.. منظمة الصحة تجيب
دولى
بليحق: مقترح قانون لدعم المواطن بـ50% من رسوم مبيعات النقد الأجنبي
ليبيا
اللافي لـ«بوابة الوسط»: هذا ما حدث في القاهرة وهذا هو ملف المصالحة الوطنية
ليبيا
«وثائق باندورا» تكشف أصولا بملايين الدولارات يملكها 35 من قادة دول وحكومات عبر ...
دولى
مكاسب السلام في ليبيا: 163 مليار دولار لدول الجوار و32 مليارا لإيطاليا وألمانيا ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كل ما تحتاج معرفته عن حمية «تونون» لفقدان 10 كيلوغرامات في أسبوع