اللافي يطالب الليبيات بتقديم مقترحاتهن لإنجاح مشروع المصالحة الوطنية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 07 أكتوبر 2021, 06:42 مساء
اللافي متحدثا خلال مشاركته في اختتام ملتقى عداد وتبني الخطة الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن بشان المرأة. (المجلس الرئاسي)

طالب عضو المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، النساء الليبيات بضرورة تقديم و«وضع مقترحاتهن وآرائهن وأفكارهن التي تساهم في نجاح مشروع المصالحة الوطنية»، مؤكدا ثقته «في قدرة المرأة الليبية على انجاز المهام الموكلة لها، والتي سيكون لها مقاعد في المفوضية الوطنية العليا للمصالحة الوطنية، طريق استقرار ليبيا»، وفق المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

جاء ذلك في كلمته خلال مشاركته، صباح اليوم الخميس، في اختتام ملتقى إعداد وتبني الخطة الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن رقم (1325) للمرأة في السلم والأمن، بحضور وزيرتي الشؤون الاجتماعية، والدولة لشؤون المرأة، ومنسقة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لشؤون المرأة، ولفيف من سيدات ليبيا المشاركات في الملتقى من مختلف المناطق.

وأثنى اللافي في كلمته على «النساء المشاركات اللاتي تكبدن مشاق السفر لحضور الملتقى، مشيدا بدورهن في تحمل المسؤولية رغم الظروف التي عاشتها البلاد طيلة السنوات الماضية، لدفعهن ضريبة فقدان فلدات الأكباد، والازواج، والتهجير، وغيرها خلال فترة الحرب، ودورهن في القيادة، وتحمل المسؤولية أثناء السلم، في إشارة لوزيرة الخارجية التي تسير بخطى ثابتة بتمثيلها ليبيا في المحافل الدولية».

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وأكد اللافي على ضرورة أن يكون للنساء دور في مشروع المصالحة الوطنية الذي اعتبره «طوق نجاة ليبيا»، وأطلقه المجلس الرئاسي، لتمهيد الطريق لاستقرار ليبيا، وإجراء الاستحقاق الانتخابي في ديسمبر القادم، مسترشدت بتجارب الدول التي سبقت ليبيا في المصالحة الوطنية، وتمكنت من تضميد جراحها، مشددا على ضرورة نجاح المشروع حتى يصبح مثالاً يحتذى به في كل المحافل.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن الفعاليات الختامية للملتقى شهدت نقاشا جادا وفاعلا من قبل سيدات ليبيا، اللاتي أشدنا بمشروع المصالحة الوطنية، وأكدن على رغبتهن في العمل على نجاحه، وأن يكن أحد لبناته.

فعاليات اختتام ملتقى عداد وتبني الخطة الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن بشان المرأة. (المجلس الرئاسي)
وزيرة الشؤون الاجتماعية خلال مشاركتها في اختتام ملتقى عداد وتبني الخطة الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن بشان المرأة. (المجلس الرئاسي)
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