مناقشة ترتيبات وضع حقل شمال الحمادة على الإنتاج

مصطفى صنع الله، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط يجتمع برئيس لجنة إدارة شركة نفوسة للعمليات النفطية محمد عبد الله،

عقد المهندس مصطفى صنع الله، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأربعاء، اجتماعًا برئيس لجنة إدارة شركة نفوسة للعمليات النفطية محمد عبد الله، بحضور عضوي مجلس إدارة المؤسسة، أبو القاسم شنقير والعماري محمد، والمدير العام للشؤون القانونية خلف الله إبراهيم.

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واستعرض الاجتماع النشاط العام للشركة، والتحديات التي تواجهها، والحلول المناسبة لتجاوزها، وجرى التطرق إلى مناقشة عدد من الأمور الفنية، أهمها مشروع التسريع في وضع حقل شمال الحمادة على الإنتاج، وتوفير الحماية الأمنية للحقل، والإجراءات التي قامت بها الشركة في هذا الشأن، كما جرى التطرق إلى برامج الشركة في سبيل استكمال برامج الاختبارات للآبار المكتشفة وجاهزيتها للإنتاج.

وبحث الاجتماع جملة من الإجراءات القانونية واللوائح المنظمة لعمل الشركة التي من شأنها تسهيل المهام وخلق مرونة في طريق سعي الشركة للوصول لمستهدفاتها.