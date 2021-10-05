«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل بين شحات ودرنة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 05 أكتوبر 2021, 04:31 مساء

حذَّر المركز الوطني للأرصاد الجوية، من رياح بحرية إلى شمالية شرقية نشطة، مساء اليوم على الساحل من شحات إلى درنة.

وتوقَّع المركز في نشرة الصيد البحري اليوم، أن تكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، على الساحل من زوارة إلى الخمس.

السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر يوم الغد:
الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، تكون يوم الغد بحرية إلى شمالية غربية، على الساحل من زوارة إلى الخمس سـرعتها بين 5 و20 عقدة، تصل إلى 25 عقدة على الساحل من زوارة إلى الخمس.
ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.50 متر، والبحر هادئ إلى خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب مساء اليوم على زوارة، فيما تكون درجة حرارة سطح البحر 25 و27 درجة مئوية فيما تكون الرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:
السماء صافية قليلة السحب، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية، على الساحل من الخليج إلى شحات، وشمالية غربية إلى شمالية شرقية، على باقي الساحل، سـرعتها بين 5 و20 عقدة، تصل إلى 25 عقدة مساء اليوم على ساحل شحات ودرنة.
ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر، ويصل إلى 1.50 متر نهار اليوم على ساحل درنة.
البحر هادئ الى خفيف الموج، ويكون قليل الاضطراب نهار اليوم على ساحل درنة، وتتراوح درجة حرارة سطح البحر بين 24 و26 درجة مئوية، وتكون الرؤية جيدة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تعادل سلبي وفوز ثلاثي للاتحاد وديا في القاهرة قبل ملاقاة الزمالك
رياضة محلية
216 ألف طفل ضحايا انتهاكات جنسية ارتكبها رجال دين كاثوليك بفرنسا منذ 1950
دولى
اعتذار وتوضيح من «فيسبوك» بعد تعطل خدماته
دولى
«البنتاغون» يحقق في فرضية وجود تهديد أمني وراء توقف منصات التواصل الاجتماعي
دولى
«وثائق باندورا» تخرج رئيس الوزراء اللبناني السابق حسان دياب عن صمته
دولى
قوات الأمن السودانية تشتبك مع خلية إرهابية مرتبطة بـ«داعش» في الخرطوم
دولى
الليبي نسيم بدروش يخطف الأنظار في سلة العرب
رياضة محلية
مسربة وثائق «فيسبوك»: المجموعة اختارت «الربح المادي على السلامة»
علوم وتكنولوجيا
حادث سير يودي بحياة صاحب الرسوم المسيئة للنبي محمد
دولى
اللافي يتحدث لـ«بوابة الوسط» عن خطوات قد يتخذها «الرئاسي» بشأن الانتخابات في حال...
ليبيا
«وثائق باندورا» تكشف أصولا بملايين الدولارات يملكها 35 من قادة دول وحكومات عبر ...
دولى
مكاسب السلام في ليبيا: 163 مليار دولار لدول الجوار و32 مليارا لإيطاليا وألمانيا ...
ليبيا
برنامج «Swipe» .. معدل العنوسة في ليبيا
فيديو
تنطلق الشهر الجاري.. وهيبة توضح تفاصيل مبادرة المنفي لـ«إنقاذ المسار السياسي»
ليبيا
عين على الانتخابات | شاب أم شابة.. لمَن ستعطي صوتك في انتخابات 24 ديسمبر؟
فيديو
جدل حول «سن البلوغ» الإلكتروني
علوم وتكنولوجيا
الدبيبة يعلن استثمارات نفطية جديدة من «إيني» و«توتال»
ليبيا
مينيتي يحذر من تحول ليبيا لمنطقتي نفوذ أجنبي اذا لم تنظم الانتخابات في موعدها
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

نصائح قبل شراء السجاد العصري