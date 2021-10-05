«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل بين شحات ودرنة

حذَّر المركز الوطني للأرصاد الجوية، من رياح بحرية إلى شمالية شرقية نشطة، مساء اليوم على الساحل من شحات إلى درنة.

وتوقَّع المركز في نشرة الصيد البحري اليوم، أن تكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، على الساحل من زوارة إلى الخمس.