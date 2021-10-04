«القبائل» تطلب من صنع الله مزيدا من الاهتمام بالزويتينة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 04 أكتوبر 2021, 02:07 مساء
رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله في لقطة تذكارية مع رئيس المجلس الأعلى لقبيلة القبائل بمنطقة الزويتينة، وعدد من أعيان المنطقة، 4 أكتوبر 2021 (مؤسسة النفط)

طالب رئيس المجلس الأعلى لقبيلة القبائل بمنطقة الزويتينة، وعدد من أعيان المنطقة، المؤسسة الوطنية للنفط بأن تُولي المزيد من الاهتمام لهذه المنطقة التي تعاني العديد من المشاكل والمختنقات.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، الأحد في مقر المؤسسة بطرابلس، العمدة الشيخ فتحي هلال بوهدمة، عمدة قبيلة القبائل، والشيخ جبريل سعيد منصور، من أعيان القبيلة، والمهندس توفيق بوعجيلة عبد السلام من أعيان القبيلة، والمهندس محمد صالح مؤمن الطويل نائب رئيس منسق الشباب بالمجلس.

وأشار الشيخ جبريل منصور إلى أن «الزويتينة لم تنل القدر الكافي من تدخلات المؤسسة في برامج التنمية المستدامة وتحسين الخدمات على الرغم من احتضانها العديد من المواقع النفطية المهمة مثل ميناء الزويتينة النفطي».

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من جهته، استعرض صنع الله الخطوات التي اتخذتها إدارة التنمية المستدامة لصالح بلدية الزويتينة، ومنها اعتماد مشروع مد خط مياه وبناء خزان مياه علوي وخزان تجميع مما سيدعم الإمداد المائي.

وأكد صنع الله استمرار المؤسسة في تقديم الدعم اللازم للمنطقة، وضرورة التنسيق والتواصل مع إدارة التنمية المستدامة بهذا الخصوص وبحث أي أوجه أخرى للتدخل على مقدار ما يُتاح من إمكانات.

 

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