اللافي يختتم زيارة إلى القاهرة استمرت يومين

اللافي خلال لقائه عدد من الشخصيات الليبية في القاهرة، 3 أكتوبر 2021، (الإنترنت)

اختتم نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، زيارته للعاصمة المصرية القاهرة، التي التقى فيها وزير الخارجية المصري، سامح شكري، ومسؤولين سياسيين وأمنيين مصريين.

وناقش اللافي خلال الزيارة التي استغرقت يومين، آليات التعاون المشترك بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بدعم العملية السياسية في ليبيا، بما يخدم مصلحة الشعب الليبي واستقرار البلاد.

اللافي يبحث ملف المصالحة مع شخصيات ليبية في القاهرة

كما ناقش مع الشخصيات الليبية المقيمة في مصر المعنية بملف المصالحة الوطنية، ملف المصالحة، وآليات المشاركة الفعالة لممثلي الأطياف السياسية والاجتماعية كافة، في صياغة مشروع وطني يجمع كلمة الليبيين في ميثاق يؤسس لمصالحة وطنية شاملة، تساهم في تحقيق أمن واستقرار البلاد، وتستجيب لتطلعات الشعب الليبي.

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وفي هذا الصدد، أكد استمرار المجلس الرئاسي في تنفيذ المهام المناطة به، من أجل استقرار البلاد، مشيرًا إلى العمل الذي أنجزه المجلس في مشروع المصالحة الوطنية خلال الفترة الماضية، رغم الصعوبات التي تواجه المجلس في هذا الجانب، وأضاف اللافي أنه لا خيار أمام الليبيين إلا المصالحة الوطنية وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها، للعبور بالبلاد إلى مرحلة السلام والاستقرار.

اللافي وعدد من الحضور في اللقاء.

جانب من الحاضرين للاجتماع.

جانب من الحاضرين للاجتماع.