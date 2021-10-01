الدبيبة: الشركات المصرية تبدأ توسيع وصيانة طريق أجدابيا – الواحات بنهاية العام

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 01 أكتوبر 2021, 10:15 مساء
الدبيبة يتحدث خلال لقاء مع أعيان وعمداء بلديات ‏منطقتي الهلال النفطي والواحات, 1 أكتوبر 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبد الحميد الدبيبة، إن الحكومة ستخصص الأموال لمشروع توسيع وصيانة طريق أجدابيا – الواحات، الذي وقع مع ائتلاف الشركات المصرية، وسيشرع في تنفيذه بنهاية العام الجاري، بطول 250 كيلو مترا.

وتابع الدبيبة، خلال لقائه وفدًا من منطقتي الهلال النفطي والواحات، ضم عمداء وأعيان البلديات، الجمعة، أن الحكومة تدبر الأموال لجميع المشروعات بالمنطقة، خاصة المشروعات التي وقعتها مع ائتلاف الشركات المصرية.

- الحكومة تعتمد التعاقد على تنفيذ الطريق الدائري الثالث مع ائتلاف الشركات المصرية

وفي 22 سبتمبر الماضي، اعتمد مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، إجراءات التعاقد على تنفيذ مشروع الطريق الدائري الثالث بمدينة طرابلس، مع ائتلاف من الشركات المصرية، بتكلفة 4.263 مليار دينار.

وأصدر مجلس الوزراء، القرار رقم 360 بشأن اعتماد إجراءات التعاقد على تنفيذ مشروع الطريق الدائري الثالث بمدينة طرابلس، بين جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، وائتلاف الشركات المصرية (أوراسكوم - حسن علام - رواد الهندسة الحديثة)، وفق ما نشرت منصة «حكومتنا» على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

الدبيبة، خلال لقائه وفدًا من منطقتي الهلال النفطي والواحات, 1 أكتوبر 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)
الدبيبة يلتقي أعيان وعمداء بلديات ‏منطقتي الهلال النفطي والواحات, 1 أكتوبر 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)
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