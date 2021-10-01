الغويل يبحث المشاكل التي تواجه المرضى الليبيين في مصر

وزير الدولة للشؤون الاقتصادية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة سلامة الغويل. (أرشيفية: الإنترنت)

ناقش وزير الدولة للشؤون الاقتصادية بحكومة الوحدة الوطنية، سلامة الغويل، المشاكل التي تواجه المرضى الليبيين وسبل حلها قبل نهاية العام الجاري.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الغويل المكلف برئاسة اللجنة الحكومية لمتابعة الصعوبات التي تعاني منها الجالية الليبية في مصر سلامة الغويل، برؤوساء مستشفيات مصرية اليوم الخميس، وفق منشور لمنصة «حكومتنا» على «فيسبوك».

- اللجنة الحكومية تستمع لمشاكل الجالية الليبية في مصر

- الدبيبة يوجه الغويل بالبقاء في مصر لحل مشكلات الجالية الليبية

والثلاثاء، عقدت اللجنة الحكومية المكلفة الوقوف على أوضاع الجالية الليبية في مصر، اجتماعها بالقاهرة، برئاسة سلامة الغويل، وحضور السفير محمد عبد العالي مصباح القائم بأعمال السفارة الليبية بالقاهرة.

وناقش الاجتماع التقارير المقدمة من لجان الشؤون الاجتماعية والشؤون الصحية وشؤون الطلبة حول الصعوبات التي تعترض أبناء الجالية من المرضى والمهجرين والطلبة الدارسين بالجامعات المصرية والحلول والمقترحات وسبل التغلب عليها.

وفي ختام اجتماع اللجنة العليا المصرية الليبية المشتركة، قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة، استمرار وزير الدولة للشؤون الاقتصادية سلامة الغويل، وعدد من المسؤولين الليبيين في مصر، للوقوف على الصعوبات التي تواجه أبناء الجالية هناك.