جلسة حوارية حكومية حول حقوق النازحين والمهجرين

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 30 سبتمبر 2021, 09:33 مساء
وزارة الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان تنظم جلسة حوارية تحت عنوان «حقوق النازحين والمهجرين في ميزان العدالة الانتقالية» (صفحة الحكومة على فيسبوك)

نظمت وزارة الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الخميس، جلسة حوارية تحت عنوان «حقوق النازحين والمهجرين في ميزان العدالة الانتقالية»، بمشاركة الوزير أحمد أبو خزام، رفقة وزير الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، ووزيرة العدل حليمة عبدالرحمن، بالإضافة إلى عدد من الحقوقيين والناشطين في مجال حقوق الإنسان.

وجرى خلال الجلسة، التي عقدت بفندق كورنثيا، مناقشة أبرز المحاور المتمثلة في حقوق النازحين والمهجرين والاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية، وفق صفحة الحكومة على موقع «فيسبوك».

وافتتح «أبوخزام» الجلسة بالتأكيد على ضرورة «إيجاد الحلول المستدامة لمشكلة النازحين والمهجرين بالداخل والخارج، مبينًا أن سبل معالجتها يحتاج إلى دعم جميع الجهات الفاعلة سياسيًا واجتماعيًا لدفع عجلة العدالة الاجتماعية التي تعتبر المصالحة الوطنية أهم دعائمها الرئيسية، سعيًا لإرساء دولة القانون والمؤسسات».

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وتابع: «تنفيذًا لمهامنا قمنا بعقد عدة اجتماعات والتنسيق مع النازحين والمهجرين في الداخل والخارج لتذليل الصعوبات التي يواجهونها في سبيل العودة إلى موطنهم»، مؤكدًا أنه تمت تسوية أوضاعهم الإدارية والمالية.

من جانبها، أوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، أن ملف النازحين والمهجرين بالداخل والخارج من أولويات الوزارة، لافتة إلى أنه تم تشكيل لجنة خاصة بالمهجرين في مصر تعمل على معالجة كل العوائق التي تواجه هذا الملف.

وناقش الحضور، عدة محاور أبرزها دور العدالة الانتقالية في معالجة آثار النزوح والتهجير ومرتكزات وأهداف العدالة الانتقالية، بالإضافة إلى الإجراءات والتدابير الفعلية التي تقوم عليها العدالة الانتقالية.

وزارة الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان تنظم جلسة حوارية تحت عنوان «حقوق النازحين والمهجرين في ميزان العدالة الانتقالية» (صفحة الحكومة على فيسبوك)
وزارة الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان تنظم جلسة حوارية تحت عنوان «حقوق النازحين والمهجرين في ميزان العدالة الانتقالية» (صفحة الحكومة على فيسبوك)
وزارة الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان تنظم جلسة حوارية تحت عنوان «حقوق النازحين والمهجرين في ميزان العدالة الانتقالية» (صفحة الحكومة على فيسبوك)
وزارة الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان تنظم جلسة حوارية تحت عنوان «حقوق النازحين والمهجرين في ميزان العدالة الانتقالية» (صفحة الحكومة على فيسبوك)
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