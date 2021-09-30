تحرير 7 مخطوفين من عدة جنسيات في بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الخميس 30 سبتمبر 2021, 12:00 صباحا
من عملية تحرير الرهائن في بني وليد، 10 مارس 2021. (اللواء 444 قتال)

تمكن أفراد من البحث الجنائي بمدينة بني وليد، اليوم الأربعاء، من تحرير 7 رهائن من جنسيات مختلفة.

وأفاد المكتب الإعلامي لمديرية أمن بني وليد «بوابة الوسط» بورود معلومات من قبل أعضاء التحري بقسم البحث الجنائي تفيد بوجود رهائن بأحد الأوكار داخل المدينة، حيث انتقلت قوة إلى مكان وجود الرهائن وقامت بتحريرهم.

تحرير 120 مهاجرا أغلبهم مصريون كانوا محتجزين بأحد أوكار تجار البشر في بني وليد
تحرير 8 مصريين كانوا محتجزين بأحد أوكار تجار البشر في بني وليد

وذكر المكتب أن الرهائن السبعة المحررين يحملون جنسيات مصرية وسودانية وتشادية، حيث حصلوا على الرعاية الصحية، وهم الآن في حماية المديرية.

وفي 16 سبتمبر الجاري، أعلن «اللواء 444 قتال» التابع لمنطقة طرابلس العسكرية، تحرير 5 مخطوفين من الجنسية المصرية كانوا محتجزين في «أحد الأوكار» ببني وليد، وذلك بعد اقتحام «مفارز» تابعة له فجر اليوم عدة أوكار للخارجين عن القانون في المدينة.

وسبق أن أعلن «اللواء 444 قتال»، التابع لمنطقة طرابلس العسكرية، في 10 مارس الماضي، تحرير قرابة 120 مهاجرًا كانوا محتجزين بأحد أوكار تجار البشر في بني وليد أغلبهم يحملون الجنسية المصرية.

كما جرى تحرير أكثر من 20 مصريًا آخرين أواخر العام الماضي كانوا محتجزين لدى عصابات التهريب، بحسب ما أعلنت مديرية أمن بني وليد حينها.

المحررون الذين يحملون جنسيات مصرية وسودانية وتشادية (بوابة الوسط)
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