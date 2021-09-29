أعيان وحكماء المنطقة الشرقية يباركون إنشاء مفوضية المصالحة ويدعمون المنفي لتحقيق السلام في ليبيا

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الأربعاء 29 سبتمبر 2021, 07:47 مساء
لقاء المنفي مع وفد من حكماء وأعيان المنطقة الشرقية، الأربعاء 29 سبتمبر 2021. (المجلس الرئاسي)

أكد أعيان وحكماء المنطقة الشرقية، مباركتهم إنشاء المفوضية الوطنية العليا للمصالحة، وإطلاق عدد من السجناء الذين صدر بحقهم أحكام بالإفراج من القضاء جرى تنفيذها خلال الأيام الماضية، معلنين دعمهم الكامل لرئيس المجلس الرئاسي، في خطواته الرامية لتحقيق السلام العادل والشامل بين مناطق ومدن ليبيا.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأربعاء، في العاصمة طرابلس، وفدًا من أعيان وحكماء المنطقة الشرقية، لبحث آخر المستجدات السياسية في ليبيا.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن وفد حكماء وأعيان المنطقة الشرقية أثنى خلال اللقاء على كلمة المنفي التي ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأكد خلالها وحدة ليبيا واستقرارها، والعمل على تحقيق المصالحة الوطنية، واحترام حقوق الإنسان، والمضي قدمًا نحو إجراء انتخابات حرة ونزيهة.

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وأضاف المكتب الإعلامي أن لقاء المنفي مع وفد حكماء وأعيان المنطقة الشرقية تطرق إلى دور المجلس الرئاسي في دعم وقف إطلاق النار، وتوحيد أغلب المؤسسات الحكومية، ودعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، والعمل على إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية.

وأشاد رئيس المجلس الرئاسي من جانبه، بدور الأعيان والحكماء في المنطقة الشرقية، لرغبتهم الصادقة للمشاركة في المشاريع والبرامج التي تهدف لتحقيق الاستقرار، مؤكدًا وقوفه على مسافة واحدة بين جميع الليبيين في كل المناطق.

لقاء المنفي مع وفد من حكماء وأعيان المنطقة الشرقية، الأربعاء 29 سبتمبر 2021. (المجلس الرئاسي)
لقاء المنفي مع وفد من حكماء وأعيان المنطقة الشرقية، الأربعاء 29 سبتمبر 2021. (المجلس الرئاسي)
لقاء المنفي مع وفد من حكماء وأعيان المنطقة الشرقية، الأربعاء 29 سبتمبر 2021. (المجلس الرئاسي)
لقاء المنفي مع وفد من حكماء وأعيان المنطقة الشرقية، الأربعاء 29 سبتمبر 2021. (المجلس الرئاسي)
لقاء المنفي مع وفد من حكماء وأعيان المنطقة الشرقية، الأربعاء 29 سبتمبر 2021. (المجلس الرئاسي)
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