المنفي يلتقي وفداً من منسقي منتدى حوار الشباب السياسي

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الثلاثاء 14 سبتمبر 2021, 01:02 صباحا
المنفي يلتقي وفداً من منسقي منتدى حوار الشباب السياسي، الإثنين، 13 سبتمبر 2021 (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي)

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي, مساء الإثنين، وفداً من منسقي منتدى حوار الشباب السياسي.

وبحث اللقاء الذي عقد بديوان المجلس الرئاسي، «القضايا المتعلقة بالشباب، وأهمية مشاركتهم في الحياة السياسية، ودورهم في تعزيز عملية المصالحة الوطنية»، وفق بيان نشره المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي على «فيسبوك».

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وأكد المنفي «دعمه للشباب، واهتمامه البالغ بهذه الشريحة، والتي يُنتظر منها الكثير ويعول عليها في التنمية وإرساء المصالحة الوطنية».

المنفي يلتقي وفداً من منسقي منتدى حوار الشباب السياسي، الإثنين، 13 سبتمبر 2021 (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي)
المنفي يلتقي وفداً من منسقي منتدى حوار الشباب السياسي، الإثنين، 13 سبتمبر 2021 (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي)
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