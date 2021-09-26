المنفي يعلن مبادرة للحفاظ على العملية السياسية وإجراء الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 26 سبتمبر 2021, 10:59 مساء
رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن رئيس المجلس الرئاسي, محمد المنفي، اليوم الأحد، عن مبادرة من أجل الحفاظ على العملية السياسية وضمان إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في ديسمبر المقبل، وضمان شفافيتها وقبول نتائجها.

وقال المنفي في تغريدة عبر حساب على «تويتر» إنه أعلن خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عن «إطلاق مبادرة ترتكز على دعوة الأطراف السياسية الفاعلة، لتيسير الوصول إلى توافق حول القاعدة الدستورية بين جميع الأطراف وقبول نتائج الانتخابات» وذلك «ضماناً للحفاظ على العملية السياسية وإجراء انتخابات آمنة وشفافة ونزيهة ومقبولة النتائج».

وأضاف في تغريدة ثانية، أنه «وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق سأدعو الأطراف المعنية إلى التنازل من أجل الوطن، وعدم الترشح للانتخابات القادمة وفتح المجال لمرشحين آخرين ضمانا للوصول إلى توافق وتجنباً لأي انسداد سياسي قد يطرأ، حتى نصل بالبلاد إلى بر الأمان وحالة من الاستقرار تتيح المجال لتوافق على دستور دائم للبلاد».

- وهيبة: نقاش حول مواعيد وآليات سحب المرتزقة.. وهناك عدة مقترحات
- 46 عضوا يطالبون كوبيش بعقد جلسة طارئة لملتقى الحوار السياسي
- نص كلمة المنفي أمام الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة

تأتي مبادة المنفي في ظل استمرار غياب التوافق على القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية المقرة يوم 24 ديسمبر المقبل، بالرغم من قيام مجلس النواب منفردا بإصدار قانون الانتخابات الرئاسية.

واليوم جدد 46 عضوا بملتقى الحوار السياسي مطالبتهم للمبعوث الأممي يان كوبيش، لعقد جلسة طارئة للملتقى من أجل معالجة الانسداد الحاصل بشأن القاعدة الدستورية، مؤكدين عزمهم على انفاذ خارطة الطريق وتنظيم الانتخابات في موعدها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فاتي يعود بعد غياب بالقميص «10» ويحقق الانتصار لبرشلونة
رياضة عالمية
بعد إحباط «محاولة انقلابية».. البرهان يتعهد بـ«هيكلة» الجيش السوداني وتطهيره من ...
دولى
تظاهرة في تونس ضد قرارات الرئيس قيس سعيد
دولى
سمير نصري يعلن اعتزاله كرة القدم
رياضة عالمية
الشارف يحاضر في المنتدى الدولي لتطوير كرة القدم
رياضة محلية
«يوفنتوس» يواصل صحوته بالفوز على «سامبدوريا»
رياضة عالمية
برنكو يخرج بأول تصريحات إلى «بوابة الوسط»: الاتحاد المصراتي لديه إمكانات هائلة
رياضة محلية
الساروي لـ«بوابة الوسط»: التحكيم في كأس العالم للسلة هدفي الجديد
رياضة محلية
الاتحاد المصراتي يفوز وديا على الظهرة
رياضة محلية
«المستشارة الاستثنائية» تستعد لوداع المنصب وصخب السياسة
دولى
أفغانستان: «طالبان» تعلق جثامين 4 خاطفين قتلتهم في هرات على رافعات
دولى
«الخارجية»: الوكالة الأميركية للتنمية تعرض المساعدة لإنجاح الانتخابات
ليبيا
اتحاد كرة القدم المصري يصدر قرارا بشأن مباراة ليبيا
رياضة محلية
هل العالم أكثر أمانا بعد 25 عاما من معاهدة حظر التجارب النووية؟
دولى
القبلاوي لـ«بوابة الوسط»: عدت لتدريب مجيس.. وليبيان في الطريق للاحتراف بسلطنة ...
رياضة محلية
سعر صرف الدولار والذهب على نحو أسبوعي (18 - 25 سبتمبر 2021)
ليبيا
3 ليبيين في عالمية الرماية على الأطباق بمصر
رياضة محلية
الدبيبة في غريان.. استكمال مشروعات وصرف رواتب وتخصيص مواقع عسكرية للبلدية
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تجنب منتجات الحليب قد لا يكون الخيار الأفضل لصحة القلب