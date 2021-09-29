العبدلي يبحث مع السفير الألماني آفاق التعاون في إنتاج الطاقة الكهربائية

من لقاء وئام العبدلي، مع السفير الألماني في ليبيا, 29 سبتمبر 2021. (الشركة العامة للكهرباء)

بحث رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي، مع السفير الألماني في ليبيا، آفاق التعاون بين الشركات الألمانية العاملة في قطاع الكهرباء والشركة العامة في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية.

وناقش الاجتماع الذي عُقِد اليوم الأربعاء في طرابلس، آليات تدريب وتطوير الموارد البشرية في الشركة.

وعلى هامش اللقاء، طلب العبدلي، من السفير الألماني، الإسراع، في إصدار تأشيرة الموظف المصاب بالشركة العامة للكهرباء المهندس محمود إشهاب، لإتمام إجراءات علاجه بألمانيا.

- «الكهرباء» تحض على العودة «العاجلة» للشركات الكورية لاستكمال مشاريعها المتوقفة

والثلاثاء، أكد العبدلي، خلال اجتماع مع سفير كوريا لدى ليبيا، ضرورة «عودة الشركات الكورية بشكل عاجل لاستكمال المشاريع المتوقفة» في ليبيا.

وتطرق اللقاء إلى «السُبل الكفيلة» بعودة الشركات الكورية لاستكمال المشاريع المتوقفة.

من لقاء وئام العبدلي، مع السفير الألماني في ليبيا, 29 سبتمبر 2021. (الشركة العامة للكهرباء)

من لقاء وئام العبدلي، مع السفير الألماني في ليبيا, 29 سبتمبر 2021. (الشركة العامة للكهرباء)

من لقاء وئام العبدلي، مع السفير الألماني في ليبيا, 29 سبتمبر 2021. (الشركة العامة للكهرباء)