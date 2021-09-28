«الكهرباء» تحض على العودة «العاجلة» للشركات الكورية لاستكمال مشاريعها المتوقفة

اجتماع رئيس شركة الكهرباء مع السفير الكوري لدى ليبيا، 28 سبتمبر 2021. (شركة الكهرباء)

أكد رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، وئام العبدلي، اليوم الثلاثاء، ضرورة «عودة الشركات الكورية بشكل عاجل لاستكمال المشاريع المتوقفة» في ليبيا.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقد بمقر الشركة العامة للكهرباء بالسواني، وجمع رئيس مجلس إدارتها مع سفير كوريا لدى ليبيا، حيث تطرقا إلى «السبل الكفيلة» بعودة الشركات الكورية لاستكمال المشاريع المتوقفة، وفق بيان مقتضب صدر عن الشركة.

- دعوة الشركات الكورية لاستئناف العمل بمشروع محطة غرب طرابلس البخارية

وتكررت أخيرا الدعوة لعودة الشركات الكورية وكان آخرها في يونيو الماضي، عندما زار وفد من الحكومة الكورية موقع مشروع محطة غرب طرابلس البخارية للاطلاع على أعمال الكشف التي تجريها الفرق الفنية وتقييم الظروف الملائمة للعمل، و«إعطاء الموافقة للشركات الكورية بممارسة نشاطها في ليبيا بصورة عاجلة».

وشهدت الزيارة «التأكيد على ضرورة عودة الشركات الكورية دون أي قيود، واستئناف الأعمال بصورة عاجلة لاستكمال هذا المشروع الاستراتيجي الذي سيدعم الشبكة بقدرة إجمالية تصل إلى 1400 ميغاوات».

اجتماع رئيس شركة الكهرباء مع السفير الكوري لدى ليبيا، 28 سبتمبر 2021. (شركة الكهرباء)

اجتماع رئيس شركة الكهرباء مع السفير الكوري لدى ليبيا، 28 سبتمبر 2021. (شركة الكهرباء)

اجتماع رئيس شركة الكهرباء مع السفير الكوري لدى ليبيا، 28 سبتمبر 2021. (شركة الكهرباء)