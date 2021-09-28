«الكهرباء» تحض على العودة «العاجلة» للشركات الكورية لاستكمال مشاريعها المتوقفة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 سبتمبر 2021, 12:46 مساء
اجتماع رئيس شركة الكهرباء مع السفير الكوري لدى ليبيا، 28 سبتمبر 2021. (شركة الكهرباء)

أكد رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، وئام العبدلي، اليوم الثلاثاء، ضرورة «عودة الشركات الكورية بشكل عاجل لاستكمال المشاريع المتوقفة» في ليبيا.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقد بمقر الشركة العامة للكهرباء بالسواني، وجمع رئيس مجلس إدارتها مع سفير كوريا لدى ليبيا، حيث تطرقا إلى «السبل الكفيلة» بعودة الشركات الكورية لاستكمال المشاريع المتوقفة، وفق بيان مقتضب صدر عن الشركة.

- دعوة الشركات الكورية لاستئناف العمل بمشروع محطة غرب طرابلس البخارية

وتكررت أخيرا الدعوة لعودة الشركات الكورية وكان آخرها في يونيو الماضي، عندما زار وفد من الحكومة الكورية موقع مشروع محطة غرب طرابلس البخارية للاطلاع على أعمال الكشف التي تجريها الفرق الفنية وتقييم الظروف الملائمة للعمل، و«إعطاء الموافقة  للشركات الكورية بممارسة نشاطها في ليبيا بصورة عاجلة».

وشهدت الزيارة «التأكيد على ضرورة عودة الشركات الكورية دون أي قيود، واستئناف الأعمال بصورة عاجلة لاستكمال هذا المشروع الاستراتيجي الذي سيدعم الشبكة بقدرة إجمالية تصل إلى 1400 ميغاوات».

اجتماع رئيس شركة الكهرباء مع السفير الكوري لدى ليبيا، 28 سبتمبر 2021. (شركة الكهرباء)
اجتماع رئيس شركة الكهرباء مع السفير الكوري لدى ليبيا، 28 سبتمبر 2021. (شركة الكهرباء)
اجتماع رئيس شركة الكهرباء مع السفير الكوري لدى ليبيا، 28 سبتمبر 2021. (شركة الكهرباء)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

خام برنت يحقق أعلى سعر منذ 3 سنوات
اقتصاد
بعثة المنتخب الوطني تصل أنطاليا التركية
رياضة محلية
الولايات المتحدة تختبر صاروخا أسرع من الصوت 5 مرات
دولى
كشف موقف ميسي من المشاركة في موقعة «مانشستر سيتي» المرتقبة
رياضة عالمية
الحكومة تلغي عقدا مع شركة عالمية بشأن تصميم ميناء سرت التجاري
ليبيا
قبل مواجهة ليبيا.. استبعاد نجم «الزمالك» من معسكر المنتخب المصري
رياضة محلية
العاهل الأردني وزوجته يدخلان الحجر المنزلي بعد إصابة ولي العهد بـ«كورونا»
دولى
أفغانستان: سيدة أعمال أفغانية تواجه «طالبان» بسلاح الزعفران
دولى
«الشراء بدافع الذعر» يفاقم أزمة الوقود في بريطانيا
اقتصاد
رسميا.. يوفنتوس يعلن موعد عودة ديبالا وموراتا
رياضة عالمية
انطلاق أسبوع الموضة في باريس
أناقة وجمال
ألمانيا تدخل في مرحلة عدم يقين بعد الانتخابات التشريعية
دولى
رئيس بوركينا فاسو يرجع «انهيار الأمن» بحدود بلاده ومالي والنيجر إلى الوضع في ...
ليبيا
الحكومة البريطانية قد تستعين بالجيش لتوصيل الوقود
دولى
كيف يساعد الخيار المر تجديد خلايا الجسم؟
طب وصحة
كيف تحول سقف الاستدانة إلى «رهينة» في أميركا؟
اقتصاد
الحكومة: أكثر من 11 ألف طلب مقدم لمنحة الزواج حتى الآن
ليبيا
مجلس الوزراء يقرر إنشاء بلديتي تجرهي والعوينات
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

صور مسربة لـ رنج روفر سبورت