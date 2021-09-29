بقيمة 600 دينار.. «رابطة ذوي الإعاقة»: بدء صرف الإعانة المنزلية اعتبارا من أكتوبر

الدبيبة مع رئيس المجلس الوطني لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة, 28 سبتمبر 2021. (الرابطة العامة للأشخاص ذوي الإعاقة)

أعلنت الرابطة العامة للأشخاص ذوي الإعاقة في ليبيا، صرف الإعانة المنزلية لذوي الإعاقة اعتبارًا من الشهر المقبل، بقيمة شهرية 600 دينار، وتخصيص مبلغ 60 مليون دينار لـ«هذه المنفعة».

وقالت الرابطة، في بيان اليوم، إن القرار جاء بناءً على تعليمات رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الاجتماع الأول لعام 2021، الذي عُقِد الثلاثاء، بديوان رئاسة الوزراء وحضور 8 وزراء أعضاء المجلس.

وأوضحت الرابطة أن الاجتماع انتهى أيضًا بعدة قرارات، تشمل الشروع في صرف تذاكر السفر المخفضة والتي نص عليها القانون رقم 5 لسنة 1987، ولائحته التنفيذية بتخصيص مبلغ 20 مليون دينار، علمًا بأن هذه المنفعة موقوفة منذ أكثر من 28 عامًا.

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وبحسب البيان، سيتم إعطاء الأولوية في برنامج الزواج التابع لصندوق دعم الزواج لذوي الإعاقة، ومنحهم قيمة 50 ألفًا واستثنائهم من بعض الشروط تقديرًا لظروفهم.

وضمن القرارات، سيتم تشكيل لجنة بعضوية وزيرين ورئيس الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، ورئيس الرابطة العامة للأشخاص ذوي الإعاقة لمتابعة بعض الموضوعات الأخرى، ووضع آلية عمل عاجلة لحلها، وإصدار أي قرار بخصوصها، وتوفير أي تغطية مالية متى تطلب ذلك.

من اجتماع الدبيبة مع رئيس المجلس الوطني لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة, 28 سبتمبر 2021. (الرابطة العامة للأشخاص ذوي الإعاقة)