بقيمة 600 دينار.. «رابطة ذوي الإعاقة»: بدء صرف الإعانة المنزلية اعتبارا من أكتوبر

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 29 سبتمبر 2021, 12:50 مساء
الدبيبة مع رئيس المجلس الوطني لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة, 28 سبتمبر 2021. (الرابطة العامة للأشخاص ذوي الإعاقة)

أعلنت الرابطة العامة للأشخاص ذوي الإعاقة في ليبيا، صرف الإعانة المنزلية لذوي الإعاقة اعتبارًا من الشهر المقبل، بقيمة شهرية 600 دينار، وتخصيص مبلغ 60 مليون دينار لـ«هذه المنفعة».

وقالت الرابطة، في بيان اليوم، إن القرار جاء بناءً على تعليمات رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الاجتماع الأول لعام 2021، الذي عُقِد الثلاثاء، بديوان رئاسة الوزراء وحضور 8 وزراء أعضاء المجلس.

وأوضحت الرابطة أن الاجتماع انتهى أيضًا بعدة قرارات، تشمل الشروع في صرف تذاكر السفر المخفضة والتي نص عليها القانون رقم 5 لسنة 1987، ولائحته التنفيذية بتخصيص مبلغ 20 مليون دينار، علمًا بأن هذه المنفعة موقوفة منذ أكثر من 28 عامًا.

- مجلس الوزراء يوافق على رفع علاوة طبيعة العمل لبعض العاملين بمراكز ذوي الإعاقة الإيوائية
- الدبيبة يوجه بتفعيل قانون ذوي الإعاقة المستديمة من مصابي حرب التحرير

وبحسب البيان، سيتم إعطاء الأولوية في برنامج الزواج التابع لصندوق دعم الزواج لذوي الإعاقة، ومنحهم قيمة 50 ألفًا واستثنائهم من بعض الشروط تقديرًا لظروفهم.

وضمن القرارات، سيتم تشكيل لجنة بعضوية وزيرين ورئيس الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، ورئيس الرابطة العامة للأشخاص ذوي الإعاقة لمتابعة بعض الموضوعات الأخرى، ووضع آلية عمل عاجلة لحلها، وإصدار أي قرار بخصوصها، وتوفير أي تغطية مالية متى تطلب ذلك.

من اجتماع الدبيبة مع رئيس المجلس الوطني لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة, 28 سبتمبر 2021. (الرابطة العامة للأشخاص ذوي الإعاقة)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

من هي رئيسة الحكومة التونسية الجديدة؟
عربى
ناطقة سابقة باسم البيت الأبيض: نوبات غضب ترامب «مرعبة»
دولى
سقوط تاريخي لريال مدريد على أرضه أمام شيريف تيراسبول (فيديو)
رياضة عالمية
شاهد.. ميسي يسجل هدفه الأول مع «سان جيرمان»
رياضة عالمية
وصول طاقم فني هندي إلى محطة الخليج البخارية بسرت
ليبيا
رئيس الأركان الأميركي: «طالبان» لا تزال منظمة إرهابية ولم تقطع علاقاتها مع ...
دولى
وزير الدفاع الأميركي مدافعا عن الانسحاب من أفغانستان: ساعدنا في بناء دولة لكننا ...
دولى
ماكرون يتعرض للرشق ببيضة لدى افتتاحه معرضا في ليون (فيديو)
دولى
بالصور.. وزير الرياضة يتسلم مسودة قانون الرياضة
رياضة محلية
عقيلة صالح: الذين لا يريدون الانتخابات يستفيدون من الفوضى
ليبيا
«فورد» الأميركية تسرع انتقالها إلى السيارات الكهربائية عبر استثمار «تاريخي»
اقتصاد
للمرة الأولى وبحضور قائد «أفريكوم».. لجنة «5+5» تجتمع في طرابلس
ليبيا
عثمان الجرندي: هذه هي أهداف الرئيس قيس سعيد من التدابير الاستثنائية
عربى
مباحثات الدبيبة وقائد «أفريكوم»: إخراج «المرتزقة» وتواجد قوات أجنبية بالجنوب ...
ليبيا
مزاد على شريط كاسيت يحوي مقابلة نادرة لـ جون لينون
ثقافة وفن
لأسباب تسويقية.. سانوفي توقف العمل على لقاح مضاد لـ«كوفيد-19» بتقنية «إم آر إن ...
دولى
السفارة الأميركية: التعاون العسكري يساعد ليبيا على التعافي من الصراع
ليبيا
الولايات المتحدة تختبر صاروخا أسرع من الصوت 5 مرات
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

صور مسربة لـ رنج روفر سبورت