مجلس الوزراء يوافق على رفع علاوة طبيعة العمل لبعض العاملين بمراكز ذوي الإعاقة الإيوائية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 سبتمبر 2021, 07:13 مساء
اجتماع مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية العادي السابع للعام 2021، الإثنين، 27 سبتمبر 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)

أكد الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية، محمد حمودة أن مجلس الوزاراء وافق خلال اجتماعه اليوم الإثنين، على «رفع علاوة طبيعة العمل لبعض العاملين بمراكز ذوي الإعاقة الإيوائية التابعة لصندوق الضمان الاجتماعي».

وأوضح حمودة عبر صفحته على «فيسبوك» أن نسبة الزيادة التي وافق مجلس الوزراء عليها تبلغ «600 دينار شهريا» لنحو «700 شخص» وذلك بقيمة إجمالية سنوية قدرها 5 ملايين و40 ألف دينار.

- أبوجناح: مجلس الوزراء خصص ميزانية لإنشاء مصفاة ومصنع غاز في الجنوب
- بالصور.. اجتماع حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة

وفي وقت سابق اليوم، أعلن نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، رمضان أبوجناح، أن رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة خصص «ميزانية خاصة لإنشاء مصفاة ومصنع غاز في الجنوب»، وذلك خلال الاجتماع السابع لمجلس الوزراء الذي عُقد اليوم، بدوان المجلس في طرابلس.

وأوضح حمودة أن مجلس الوزراء وافق على إنشاء أول مصفاة بحقل الشرارة، ومصنع لغاز الطهي، ومنح الإذن في استثمار الأتاوات والضرائب المستحقة على شركات المشاركة وعقود الامتياز في إنجاز أعمال الصيانة».

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